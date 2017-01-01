Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 11:12

В районах Ивановской области произошло очередное аварийное отключение электричества

Без света остались порядка 1000 человек


Сегодня произошло очередное аварийное отключение электроэнергии в Ивановской области. На этот раз - на территории Ивановского, Заволжского и Кинешемского районов.

По данным ГУ МЧС по ивановской области, без электроснабжения остались 23 населенных пункта. Общая численность населения - около 941 человек. Ориентировочное время восстановления - 17.00.

Напомним, вчера в результате налипания мокрого снега и падения деревьев произошли обрывы проводов, повреждения опор и изоляторов, что вызвало нарушение электроснабжения в сельских населенных пунктах. Основной удар стихии приняли на себя электросети филиала «Ивэнерго» в Лежневском, Шуйском, Савинском, Ивановском, Заволжском, Родниковском районах. В зону отключения попало 58 населенных пунктов (более 3000 человек).



ключевые слова: электросети авария
  • оцените новость:
  • (0)
  • 664
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 49 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							>около 941 человек
    
Это сколько конкретно в людях? 941,5 или 938,8?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •