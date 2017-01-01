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вчера, 16:56В 6 районах Ивановской области сильный снегопад оборвал провода и повалил деревья на опоры ЛЭП
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В районах Ивановской области произошло очередное аварийное отключение электричества
Без света остались порядка 1000 человек
Сегодня произошло очередное аварийное отключение электроэнергии в Ивановской области. На этот раз - на территории Ивановского, Заволжского и Кинешемского районов.
По данным ГУ МЧС по ивановской области, без электроснабжения остались 23 населенных пункта. Общая численность населения - около 941 человек. Ориентировочное время восстановления - 17.00.
Напомним, вчера в результате налипания мокрого снега и падения деревьев произошли обрывы проводов, повреждения опор и изоляторов, что вызвало нарушение электроснабжения в сельских населенных пунктах. Основной удар стихии приняли на себя электросети филиала «Ивэнерго» в Лежневском, Шуйском, Савинском, Ивановском, Заволжском, Родниковском районах. В зону отключения попало 58 населенных пунктов (более 3000 человек).
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Это сколько конкретно в людях? 941,5 или 938,8?