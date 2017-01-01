Получен грант Президента РФ на проведение в Иванове Фестиваля современного искусства

Его объем составляет более 1,5 млн рублей





На проведение в Иванове Фестиваля современного искусства «Первая фабрика авангарда» получен грант Президента РФ на развитие гражданского общества по направлению «поддержка проектов в области культуры и искусства». Об этом сегодня сообщили в городском комитете по культуре. Объем гранта составляет 1 563 495 рублей.

Проведение Фестиваля «Первая фабрика авангарда» запланировано к 100-летию со дня образования Иваново-Вознесенской губернии на сентябрь 2018 года.

По словам авторов проекта, фестиваль объединит такие направления, как новейшее искусство, театральная лаборатория, хореографический перформанс, современная фотография и образовательная платформа. Программа мероприятий рассчитана на несколько дней и призвана изменить отношение жителей и гостей Иванова к его историческому авангардному наследию, способствовать инновационному развитию сферы культурного досуга и событийного туризма.

Инициаторами фестиваля выступили комитет по культуре Администрации города Иванова, гуманитарный факультет Ивановского государственного химико-технологического университета и Ивановская общественная областная организация поддержки творчества детей и молодежи «Атлант».

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