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Новости

сегодня, 10:59

Получен грант Президента РФ на проведение в Иванове Фестиваля современного искусства

Его объем составляет более 1,5 млн рублей


На проведение в Иванове Фестиваля современного искусства «Первая фабрика авангарда» получен грант Президента РФ на развитие гражданского общества по направлению «поддержка проектов в области культуры и искусства». Об этом сегодня сообщили в городском комитете по культуре. Объем гранта составляет 1 563 495 рублей.

Проведение Фестиваля «Первая фабрика авангарда» запланировано к 100-летию со дня образования Иваново-Вознесенской губернии на сентябрь 2018 года.

По словам авторов проекта, фестиваль объединит такие направления, как новейшее искусство, театральная лаборатория, хореографический перформанс, современная фотография и образовательная платформа. Программа мероприятий рассчитана на несколько дней и призвана изменить отношение жителей и гостей Иванова к его историческому авангардному наследию, способствовать инновационному развитию сферы культурного досуга и событийного туризма.

Инициаторами фестиваля выступили комитет по культуре Администрации города Иванова, гуманитарный факультет Ивановского государственного химико-технологического университета и Ивановская общественная областная организация поддержки творчества детей и молодежи «Атлант».



ключевые слова: искусство авангард фестиваль грант
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Васька Непутевый								
							
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  • сегодня, 11:06
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							грант от президента на поддержку проектов в области культуры и  искусства? а разве это не обязанность государства? или предвыборная шумиха?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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