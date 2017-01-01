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В Иванове оторвавшаяся штанга троллейбуса отлетела в лобовое стекло легковушки
Двое пострадавших
Дорожный инцидент произошел 22 ноября около 12.00 на улице Парижской Коммуны областного центра. От контактной сети оторвалась токосъемная штанга троллейбуса и при падении ударила в лобовое стекло двигающийся во встречном направлении автомобиль «Опель Вектра».
В результате ДТП пострадали два человека. Водителя легковушки, 20-летнюю девушку, с ушибом передней брюшной стенки доставили в 1-й травмпункт. Пассажирка «Опеля», 47-летняя женщина, получила ушибы грудной клетки, коленного сустава и ссадину языка. Ее также доставили в травмпункт.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы.
ключевые слова: ДТП троллейбус автомобиль
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Комментарии (5)
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- foxсегодня, 11:15а чего Вы хотели? транспорт новый не закупают, весь парк древний ещё 90-хх таскают. Вот результат.
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- Makar37сегодня, 11:20По страховке выплатят компенсацию.Людей жалко, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.
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- gorozhanin58 минут назадЗато по мнению городской администрации нынешний директор МУП ИПТ добился эффективных результатов... И для него даже место начальника комитета по транспорту зарезервировали и в феврале назначат. А результат мы все прекрасно видим. Кстати из-за того, что ездить не на чем на линию выходит меньшее число троллейбусов. Как только обращаем внимание на низкий выпуск, то для показухи выгонят даже сарые сараи которые через пару часов по неисправности затаскивают тягачами в депо. Самое главное галочку в нужном месте поставить... А остальное никого не интересует.Кстати люди которые реально хотели и старались глядя на всё это равнодушие просто увольняются и уезжают работать водителем троллейбуса в Москву (зарплаты там не 13 тысяч, а 40 - 50). Опрос показал, что 86% готовы платить в троллейбусе и 19 рублей если эти деньги пойдут на обновление парка и их не разворуют, а также введут повремённый тариф. Ещё полтора года назад нужно было ввести удобное тарифное меню и на эти деньги по федеральной программе у нас уже было бы 5 новых машин. Это никому не надо. Наши предложения опубликованы в открытом доступе. Однако власти считают разумные вещи дилетантскими... Позвольте, а разве не "профессионалы" из администрации за последние 10 - 15 лет развалили всю систему общественного транспорта у нас в городе??? С уважением: Батурин Владимир.
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- ataman19651931 минуту назадЭти профессионалы из администрации не только общественный транспорт развалили,они весь город развалили,предприятий в городе нет ,одни только забегаловки частные.
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- Светлана Светлана8 минут назадЭкологическая обстановка в Иванове ужасающая и продолжает ухудшаться благодаря ликвидации зеленых насаждений, точечной застройке и в том числе засилью маршруток и автобусов. Но все это кому-то , видимо, выгодно! Троллейбус необходимо вернуть на линии, а не продолжать гробить! Выше новость о том, что спохватились о высоком уровне онкологии в регионе. Без глобальных изменений будет все хуже и хуже.