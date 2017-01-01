В Иванове оторвавшаяся штанга троллейбуса отлетела в лобовое стекло легковушки

Двое пострадавших





Дорожный инцидент произошел 22 ноября около 12.00 на улице Парижской Коммуны областного центра. От контактной сети оторвалась токосъемная штанга троллейбуса и при падении ударила в лобовое стекло двигающийся во встречном направлении автомобиль «Опель Вектра».

В результате ДТП пострадали два человека. Водителя легковушки, 20-летнюю девушку, с ушибом передней брюшной стенки доставили в 1-й травмпункт. Пассажирка «Опеля», 47-летняя женщина, получила ушибы грудной клетки, коленного сустава и ссадину языка. Ее также доставили в травмпункт.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы.

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