Только 18% дольщиков подписали согласие на строительство детского сада в Рождественском

Всего же требуется 2122 голоса







От участников долевого строительства в микрорайоне «Рождественский» в мэрию областного центра поступило 381 согласие на передачу в субаренду земельного участка на Кохомском шоссе под строительство детского сада. Об этом сегодня сообщили в городском управлении капитального строительства. Общее количество залогодержателей, от которых необходимо получить согласие, – 2122.

Напомним, 17 октября управление капстроительства обратилось к участникам долевого строительства домов в микрорайоне «Рождественский» с предложением подписать Согласие на передачу в субаренду земельного участка на Кохомском шоссе площадью 11518 кв.м для использования под строительство дошкольного учреждения на 240 мест. Таким образом, возведение социального объекта в микрорайоне сегодня во многом зависит от дольщиков.

Заполненный бланк Согласия необходимо до конца 2017 года направить в приемную управления капитального строительства администрации по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 609. Электронная почта: uks.ivanovo@mail.ru.

На сегодняшний день картина подписавших Согласие выглядит так:

1. г. Иваново, Кохомское шоссе, Литер 1, получено 118 согласий.

2. г. Иваново, микрорайон «Рождественский», Литер 2, получено 146 согласий.

3. г. Иваново, Кохомское шоссе, Литер 3, получено 23 согласия.

4. г. Иваново, Кохомское шоссе, Литер 4, получено 50 согласий.

5. г. Иваново, Кохомское шоссе, Литер 5, получено 60 согласие.

6. г. Иваново, Кохомское шоссе, Литер 6, получено 30 согласий.

7. г. Иваново, Кохомское шоссе, Литер 7, получено 4 согласия.

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