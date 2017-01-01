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Новости

34 минуты назад

С начала года объем инвестиций в Ивановской области вырос на 23%

И составил 15,5 млрд рублей


По данным Ивановостата, в январе-сентябре 2017 года объем инвестиций в основной капитал по организациям всех форм собственности Ивановской области составил 15,5 млрд рублей, что составляет 123,4% к показателю за аналогичный период прошлого года.

За 9 месяцев текущего года по крупным и средним организациям объем инвестиций вырос на 6,2% и составил 7,7 млрд рублей. Наибольший рост объема инвестиций наблюдается в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий - более чем в 2 раза, в производстве химических веществ и химических продуктов - также более чем в 2 раза.

Кроме этого, рост объема инвестиций к аналогичному периоду прошлого года наблюдается в следующих видах деятельности: обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха (на 99,4%); торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (на 98,7%); производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 90,1%); производство напитков (на 79,6%).



ключевые слова: инвестиции
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