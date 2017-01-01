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Новости

39 минут назад

У ивановца угнали автомобиль без колес

Чтобы совершить кражу, похититель установил на чужую машину свои колеса


В полицию поступило заявление от 59-летнего жителя областного центра. Мужчина сообщил полицейским, что у него пропал автомобиль «ВАЗ-21074», припаркованный у дома по улице Жарова. При этом, уточнил потерпевший, на его машине отсутствовали колеса.

Вскоре оперативники установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, им оказался ранее судимый 36-летний ивановец. Выяснилось, что злоумышленник установил колеса на чужое авто и, прицепив тросом к своей машине, отбуксировал его.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенный автомобиль возвращен законному владельцу.



ключевые слова: автомобиль кража колеса полиция
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									РЕМАРКа								
							
    • 
							
  • 25 минут назад
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									Медведь								
							
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  • 8 минут назад
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