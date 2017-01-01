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39 минут назад
У ивановца угнали автомобиль без колес
Чтобы совершить кражу, похититель установил на чужую машину свои колеса
В полицию поступило заявление от 59-летнего жителя областного центра. Мужчина сообщил полицейским, что у него пропал автомобиль «ВАЗ-21074», припаркованный у дома по улице Жарова. При этом, уточнил потерпевший, на его машине отсутствовали колеса.
Вскоре оперативники установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, им оказался ранее судимый 36-летний ивановец. Выяснилось, что злоумышленник установил колеса на чужое авто и, прицепив тросом к своей машине, отбуксировал его.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенный автомобиль возвращен законному владельцу.
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Комментарии (2)
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- РЕМАРКа25 минут назадКолёса в подарок.Повезло!
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- Медведь8 минут назадКолёса он же и спер, накануне ;)