ДТП с 4 автомобилями на трассе в Ивановской области: один человек погиб, двое получили травмы

ФОТО







Автоавария произошла 22 ноября около двух часов дня на трассе Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Тейковском районе. 40-летний водитель автомобиля «Мицубиси Лансер», обгоняя «Ниссан Альмеру», выехал на встречку, где совершил касательное столкновение с двигавшимся во встречном направлении «Киа Сид». После этого «Лансер» столкнулся с «Альмерой» и «Ладой Грантой», которая ехала навстречу.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП водитель «Мицубиси» скончался на месте. Его пассажирка, женщина 1979 г.р. с травмой грудной клетки и переломом ребер доставлена в Тейковскую ЦРБ. Также пострадал водитель «Лады». С сочетанной травмой его госпитализировали в ЦРБ.

У водителей взяты биологические материалы для исследования.

Фото: УГИБДД

поделиться ссылкой:

