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Новости

51 минуту назад

ДТП с 4 автомобилями на трассе в Ивановской области: один человек погиб, двое получили травмы

ФОТО


Автоавария произошла 22 ноября около двух часов дня на трассе Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Тейковском районе. 40-летний водитель автомобиля «Мицубиси Лансер», обгоняя «Ниссан Альмеру», выехал на встречку, где совершил касательное столкновение с двигавшимся во встречном направлении «Киа Сид». После этого «Лансер» столкнулся с «Альмерой» и «Ладой Грантой», которая ехала навстречу.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП водитель «Мицубиси» скончался на месте. Его пассажирка, женщина 1979 г.р. с травмой грудной клетки и переломом ребер доставлена в Тейковскую ЦРБ. Также пострадал водитель «Лады». С сочетанной травмой его госпитализировали в ЦРБ.

У водителей взяты биологические материалы для исследования.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП гибель
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									vofchik								
							
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  • 47 минут назад
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							Смысл гнать в такую погоду? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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