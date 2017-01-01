В Иванове два дома «ДСК» обещают достроить до конца этого года

Еще 4 объекта планируют ввести в эксплуатацию летом 2018 года





21 ноября в Москве прошло совещание представителей компаний «РК Строй» и «Стройиндустрия Холдинг». В рамках встречи были рассмотрены вопросы завершения строительства и финансирования объектов застройщика ОАО «ДСК» (входит в группу компаний «СУ-155»), расположенных в том числе и в Иванове.

Как сообщил генеральный директор «РК Строй» Вячеслав Бетин, сейчас генеральный подрядчик ООО «РК Строй» ведет аудиторскую проверку АО «Стройиндустрия Холдинг» по заключенным договорам и финансовым операциям. «Аудиторская проверка — это исключительно внутренняя проверка деятельности компании, которая позволяет оптимизировать работу и разобраться во взаимоотношениях с субподрядчиками», - подчеркнул Вячеслав Бетин.

По информации банка «Российский капитал», компания «Стройиндустрия Холдинг» до конца 2017 года обеспечит завершение строительства двух домов в Иванове: ул. Парижской Коммуны, литер 2 и мкр. Рождественский, Литер-2. Параллельно планируется завершить монтажные работы на литерах 3, 4, 7 мкр. Рождественский.

Напомним, что в настоящий момент на территории Ивановской области находятся 12 объектов, достраиваемых при поддержке АКБ «Российский Капитал». 6 из них введены в эксплуатацию, ввод в эксплуатацию трёх корпусов мкр. Рождественский (3, 4, 7) и дома на ул. Почтовая планируется летом 2018 года.

По информации ivanovonews, 27 ноября ожидается визит представителей банка-санатора в Иваново.

поделиться ссылкой:

