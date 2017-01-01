ПОСЛУШАЙТЕ! Догхантерам и живодёрам - до 5 лет тюрьмы?

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В Родниках в центре города белым днем подстрелили собаку. Очевидцы сообщают: животное, пробежав несколько шагов, упало, забилось в судорогах. После чего двое мужчин маргинального вида запаковали пса в мусорный мешок и выбросили в ближайшую помойку, словно отработанный отход. Еще некоторое время рыжая собака билась в конвульсиях и мучительно умирала.

Циничное убийство произошло как раз там, где расположен офис компании «Спецтехстрой». В этом году именно она занималась отловом бродячих животных в Родниках. И само собой в дерзких методах поимки пса, который прогуливался по центру города, теперь винят «Спецтехстрой».

Но так ли это на самом деле, и какое наказание будет ожидать жестоких догхантеров и всякого рода живодеров в ближайшем будущем – в комментарии Натальи Сергеевой.

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