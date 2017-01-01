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28 минут назад

ПОСЛУШАЙТЕ! Догхантерам и живодёрам - до 5 лет тюрьмы?

ВИДЕО


В Родниках в центре города белым днем подстрелили собаку. Очевидцы сообщают: животное, пробежав несколько шагов, упало, забилось в судорогах. После чего двое мужчин маргинального вида запаковали пса в мусорный мешок и выбросили в ближайшую помойку, словно отработанный отход. Еще некоторое время рыжая собака билась в конвульсиях и мучительно умирала.

Циничное убийство произошло как раз там, где расположен офис компании «Спецтехстрой». В этом году именно она занималась отловом бродячих животных в Родниках. И само собой в дерзких методах поимки пса, который прогуливался по центру города, теперь винят «Спецтехстрой».

Но так ли это на самом деле, и какое наказание будет ожидать жестоких догхантеров и всякого рода живодеров в ближайшем будущем – в комментарии Натальи Сергеевой.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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									AlexeiYurist								
							
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  • 16 минут назад
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										0
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							Жалко собачку! Ну что же так видно "на судьбе" написано было. Правоохранители разберутся. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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