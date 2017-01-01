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сегодня, 18:06
Пациенты приехали в кардиодиспансер, и на их машину рухнуло дерево
ФОТО
В Ивановский областной кардиодиспансер приехали пациенты из Владимира. И пока они были на приеме, на их автомобиль рухнуло дерево, что стало весьма неприятным сюрпризом. По крайней мере, здоровья такой инцидент точно не прибавит.
Между тем в нашу редакцию присылают и из других районов области, например, из Шуи, где деревья во дворах также упали на машины.
ключевые слова: автомобиль дерево
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Комментарии (4)
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- vofchik58 минут назад2-е дерево за день, где те кто ругал город за спиленные деревья?
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- Вахтанг Камикадзе48 минут назадНе торопитесь, снегопад ещё только начался. :) Давайте сначала дождёмся его завершения. :) Чтобы объективно оценить степень опасности пациентов для окружающих. :)
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- Sky45 минут назадВместо больных и опасных спиливают здоровые деревья. Надлежащего ухода за деревьями также нет. Видимо проблема в отсутствии специалистов в этой области. В других городах вопросами озеленения занимаются профессионалы, а у нас кто?
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- Тутошний Я40 минут назадВсё срочно спилить все деревья в Иваново у которых есть снег на ветках))))
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