Пациенты приехали в кардиодиспансер, и на их машину рухнуло дерево

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В Ивановский областной кардиодиспансер приехали пациенты из Владимира. И пока они были на приеме, на их автомобиль рухнуло дерево, что стало весьма неприятным сюрпризом. По крайней мере, здоровья такой инцидент точно не прибавит.



Между тем в нашу редакцию присылают и из других районов области, например, из Шуи, где деревья во дворах также упали на машины.



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