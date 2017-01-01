В Иванове появится новый межмуниципальный автобусный маршрут





Новый межмуниципальный маршрут №155 появится в областном центре. Ездить он будет от с. Богородское до д. Бухарово. Необходимость в нем возникла из-за истории, которая случилась в августе этого года: маршрут №30б сократили на одну остановку, местным жителям приходится идти около километра пешком, по бездорожью. Новая остановка до сих пор не оборудована как следует - нет остановочного павильона, разворотного кольца и необходимого дорожного знака «Остановка общественного транспорта». Чтобы не случилось так называемого дублирования, маршрут «30б» хотят изменить. А новый межмуниципальный маршрут должен заработать в начале следующего года.

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