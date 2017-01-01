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Новости

сегодня, 17:53

В Иванове появится новый межмуниципальный автобусный маршрут


Новый межмуниципальный маршрут №155 появится в областном центре. Ездить он будет от с. Богородское до д. Бухарово. Необходимость в нем возникла из-за истории, которая случилась в августе этого года: маршрут №30б сократили на одну остановку, местным жителям приходится идти около километра пешком, по бездорожью. Новая остановка до сих пор не оборудована как следует - нет остановочного павильона, разворотного кольца и необходимого дорожного знака «Остановка общественного транспорта». Чтобы не случилось так называемого дублирования, маршрут «30б» хотят изменить. А новый межмуниципальный маршрут должен заработать в начале следующего года.



ключевые слова: общественный транспорт автобусы маршрут
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									Kakxoroho2017								
							
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  • сегодня, 18:13
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    • 
										+1
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							Вы чего вообще ох..ли , Вам , совсем  плохо стало!? Зачем нужен этот маршрут? Кому он нужен? В какие часы? Опять договорились ? Зачем
    
Нас спрашивать? Зачем проводили экспертизу?! Зачем нужен этот дубляж?! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • 53 минуты назад
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    • 
										+1
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							Ага пускайте!!! 70 процентов дублирование троллейбусных маршрутов!! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 45 минут назад
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										-1
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							В Богородское троллейбус точно не пустишь - железнодорожный переезд имеется на въезде. :) Не говоря уже про серпантин к нему по берегу Талки. :) Вот в такую погоду на плохоуправляемой громоздиле сам там езжай. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
    • 
							
  • 39 минут назад
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    • 
										+1
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							Раньше ездил ЛИАЗ-скотовоз по 4 маршруту.И никаких проблем не было,так что не сочиняй.И в снегопады и в дожди ездил  и ничего.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 30 минут назад
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										-1
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							Ну сочиняешь больше ты - ЛиАЗ по своей конструкции больше на ремонте стоял, чем ездил. :) С Буграми из-за психов и военных объектов сообщение транспортное было ограничено в те времена. :) Так что им на наш берег перебираться надо было, чтоб уехать. :) И через городок на 1 или 7 не всегда у них получалось - на КПП дежурный мог послать запросто, объект военный, режим пропускной. :) Так что до подвесного мостика им оставалось только и пёхом через парк. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • 53 минуты назад
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										+1
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							ИПТ хотим вообще обанкротить??!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
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  • 31 минуту назад
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										+1
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							Даешь тотальное дублирование бешеных табуреток бешеными табуретками!!! 8 лямов-то надо как-то отрабатывать...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 16:56

				

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	 В сельских населенных пунктах нарушено электроснабжение, без света остались более 3000 человек
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 11:43

				

				В центре Родников на глазах у прохожих жестоко убили собаку в ошейнике 
								

					
	 Засунули ее в пластиковый мешок и бросили в мусорный контейнер – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Оставшаяся на улице после пожара ивановская семья просит помощи
				
сегодня, 10:46

				

				Оставшаяся на улице после пожара ивановская семья просит помощи 
									
								

					
	 Помочь можно не только финансово, но также стройматериалами и рабочими руками - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 08:57

				

				В Ивановской области автомобиль переехал лежащую на дороге женщину 
									
								

					
	 От полученных травм она скончалась на месте ДТП - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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