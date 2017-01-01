Глава региона поручил подобрать альтернативные площадки под мусорный полигон

Речь – о проблемной территории под свалку у деревни Тревражное в Кинешемском районе





Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский дал поручение подобрать возможные альтернативные площадки под размещение полигона ТКО в Кинешемском районе. Сегодня проблемы в сфере обращения с отходами и планы по строительству мусорного полигона у деревни Тревражное под Наволоками обсудили на встрече Станислава Воскресенского с активистами профсоюзного движения.

Жители Кинешемского района не согласны с размещением межмуниципальной свалки недалеко от Волги. Они неоднократно проводили протестные акции, их поддерживает объединение профсоюзов и Народный фронт.

На сегодняшней встрече в ходе обсуждения Станислав Воскресенский отметил, что сиюминутное решение «мусорной» проблемы в будущем может создать другую. Ведь есть намерение развивать Волжское побережье в регионе как рекреационную зону.

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