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Глава региона поручил подобрать альтернативные площадки под мусорный полигон
Речь – о проблемной территории под свалку у деревни Тревражное в Кинешемском районе
Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский дал поручение подобрать возможные альтернативные площадки под размещение полигона ТКО в Кинешемском районе. Сегодня проблемы в сфере обращения с отходами и планы по строительству мусорного полигона у деревни Тревражное под Наволоками обсудили на встрече Станислава Воскресенского с активистами профсоюзного движения.
Жители Кинешемского района не согласны с размещением межмуниципальной свалки недалеко от Волги. Они неоднократно проводили протестные акции, их поддерживает объединение профсоюзов и Народный фронт.
На сегодняшней встрече в ходе обсуждения Станислав Воскресенский отметил, что сиюминутное решение «мусорной» проблемы в будущем может создать другую. Ведь есть намерение развивать Волжское побережье в регионе как рекреационную зону.
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Комментарии (2)
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- Дон-777сегодня, 17:59Браво! Молодцы жители Наволок...добились все таки прекращению этого беспредела - делать свалку на берегу Волги,а сколько маялись... надо учиться у этих людей добиваться своего
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- Сморчин23 минуты назадУ пенсионерки Светланы Гавриловны из Кинешмы после рутениевого дождя рассосался послеоперационый шов, прошла катаракта на правом глазу и повысилась пенсия.
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