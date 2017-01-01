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Новости

сегодня, 17:26

В Иванове на молодую женщину упало дерево

Пострадавшую доставили в травмпункт


ЧП произошло сегодня днем на улице Володарского областного центра. Как стало известно IvanovoNews, на молодую женщину упало дерево, видимо, не выдержав тяжести налипшего снега. Пострадавшую доставили в травмункт. Характер полученных ею травм уточняется.



ключевые слова: дерево обрушение пострадавший
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Тутошний Я								
							
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  • 42 минуты назад
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							Всё срочно спилить все деревья в Иваново у которых есть снег на ветках))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Я бы на вашем месте так не шутил! Наш молодой градоправитель может принять за чистую монету, и поступить с деревьями так же, как с собаками...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В 6 районах Ивановской области сильный снегопад оборвал провода и повалил деревья на опоры ЛЭП
				
сегодня, 16:56

				

				В 6 районах Ивановской области сильный снегопад оборвал провода и повалил деревья на опоры ЛЭП 
								

					
	 В сельских населенных пунктах нарушено электроснабжение, без света остались более 3000 человек
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В центре Родников на глазах у прохожих жестоко убили собаку в ошейнике
				
сегодня, 11:43

				

				В центре Родников на глазах у прохожих жестоко убили собаку в ошейнике 
								

					
	 Засунули ее в пластиковый мешок и бросили в мусорный контейнер – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Оставшаяся на улице после пожара ивановская семья просит помощи
				
сегодня, 10:46

				

				Оставшаяся на улице после пожара ивановская семья просит помощи 
									
								

					
	 Помочь можно не только финансово, но также стройматериалами и рабочими руками - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области автомобиль переехал лежащую на дороге женщину
				
сегодня, 08:57

				

				В Ивановской области автомобиль переехал лежащую на дороге женщину 
									
								

					
	 От полученных травм она скончалась на месте ДТП - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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