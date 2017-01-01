В Иванове на молодую женщину упало дерево

Оставшаяся на улице после пожара ивановская семья просит помощи Помочь можно не только финансово, но также стройматериалами и рабочими руками - ФОТО (0)

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В Ивановской области автомобиль переехал лежащую на дороге женщину От полученных травм она скончалась на месте ДТП - ФОТО (0)

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