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сегодня, 17:26
В Иванове на молодую женщину упало дерево
Пострадавшую доставили в травмпункт
ЧП произошло сегодня днем на улице Володарского областного центра. Как стало известно IvanovoNews, на молодую женщину упало дерево, видимо, не выдержав тяжести налипшего снега. Пострадавшую доставили в травмункт. Характер полученных ею травм уточняется.
ключевые слова: дерево обрушение пострадавший
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Комментарии (2)
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- Тутошний Я42 минуты назадВсё срочно спилить все деревья в Иваново у которых есть снег на ветках))))
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- 12312333 минуты назадЯ бы на вашем месте так не шутил! Наш молодой градоправитель может принять за чистую монету, и поступить с деревьями так же, как с собаками...
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