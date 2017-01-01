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Новости

сегодня, 17:15

Депутаты предлагают внести изменения в региональный закон о капремонте

В частности, исключить из программы капитального ремонта малоквартирные дома


Сегодня, 22 ноября, комитет ивановской областной думы по жилищной политике и ЖКХ рассмотрел изменения в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области». Законопроект внесен в региональный парламент председателем профильного комитета Александром Фоминым.

Согласно документу, из программы капремонта предлагается исключить малоквартирные дома. Как пояснил Александр Фомин, речь идет о домах, в которых расположено менее трех квартир. «Законодательная инициатива продиктована обращениями граждан, проживающих в домах, где имеются лишь две квартиры. Люди платят регоператору и в то же время вынуждены за счет личных средств осуществлять ремонт общего имущества, не дожидаясь, когда подойдет очередь дома», – сообщил депутат. Ситуация обусловлена тем, что из-за малого числа жильцов накопления на счете идут крайне медленно, а малоквартирный жилой фонд, как правило, достаточно изношен.

Члены комитета приняли решение внести документ в повестку очередного пленарного заседания Думы и рекомендовать принять закон.

Кроме того, парламентарии утвердили кандидатуру Виктора Торопова в состав попечительского совета регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области. Напомним, что ранее в него входили Александр Фомин и Александр Шаботинский. Однако, согласно последним изменениям федерального законодательства, депутаты, замещающие должность на постоянной основе, не могут входить в состав управляющих органов некоммерческих организаций.

По материалам пресс-службы Ивановской областной думы



ключевые слова: Ивоблдума капремонт закон
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