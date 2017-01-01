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Новости

сегодня, 17:10

Общественный транспорт Иванова стал работать хуже

Результаты рейтинга городов России


Иваново оказалось в середине рейтинга городов России по качеству работы общественного транспорта. Опрос проводил интернет-ресурс «Домофонд». В нем приняли участие более 250 тысяч респондентов. Пользователям предложили оценить по 10-балльной шкале работу транспорта в своём собственном городе. И вот что из этого получилось.

В лидерах рейтинга оказалась Тюмень. Местные жители оценили работу общественного транспорта на твёрдую 7. Люди отметили, что он ходит довольно часто и на нём можно легко уехать из одного района в другой. На втором месте расположился город Грозный. На третьем - Ангарск.

А вот Иваново оказалось на 38-й строчке. В голосовании приняли участие почти полторы тысячи жителей областного центра. Средний балл можно оценить как 6 с минусом. При этом по сравнению с прошлогодним рейтингом Иваново опустилось на 15 позиций. Это значит, что в 2017-м общественный транспорт, по оценкам ивановцев, стал работать хуже.

Замыкает рейтинг подмосковная Балашиха. Там, по мнению опрошенных, общественный транспорт работает хуже всех.



ключевые слова: общественный транспорт рейтинг
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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							Какая неожиданность!))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Леевни								
							
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							Так чего там Шарыпов про планку-то говорил?
    
Вспомнил, - главное не снижать планки.
    
А кроме транспорта в городе есть ещё жилой фонд, который надо отапливать. Зима ещё не началась а в Суховке дома уже 3 раза отключали от отопления из-за аварий.
    
А что же будет в морозы? Даже подумать страшно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • 55 минут назад
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							Да конечно .Пускайте свой 155. Скоро ИПТ обанкротите и вообще встанете!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Kakxoroho2017								
							
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  • 51 минуту назад
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							Причём здесь, отпление к транспорту? Это отдельные темы: котлеты -мухи. Транспорт  городской это беда , что муниципальный, что частный(по договора )
    
Менять надо всех перевозчиков! Обнаглели в край! Строят себе особняки , машины за 3 лямка! Это как ?! За нашу проездную плату?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									gorozhanin								
							
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  • 30 минут назад
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										+1
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							Только у нашего мэра всё хорошо...Сияет позитивом и не замечает проблем. На пресс конференции на вопросы о транспорте раздражался и не считает Общественный транспорт сколь-значимой сферой для города. Хоть обследование и не заказывал, но его принял и в целом доволен. Однако кроме транспортно-пересадочных узлов в этом обследовании нет ничего полезного. Рекомендации по троллейбусам ни пассажирам, ни представителям МУПа не понравились. Бред полнейший при нехватке подвижного состава дублировать одни троллейбусные маршруты другими. Если вы планируете проездной ввести, тогда какой смысл в дублировании??? Троллейбуса и так порой приходится ждать по 20-30 минут, а если выполните рекомендации НИИАТа то ожидание рогатого увеличится ещё больше. Кстати независимых представителей от пассажиров в транспортную комиссию так и не включили. Видимо есть, что скрывать от общественности. Вот и "решают" вопросы кулуарно. А может и вовсе не решают.  Я вам больше скажу, в 2015 году только в своём районе с двух остановок собрал реальных 500 подписей за улучшение в работе общественного транспорта. И с тез пор особых изменений не заметно. Ржавые газели и наличие нелегалов на 35том. Про 3 автобусный маршрут вообще отдельная тема (по будням на линии количество больше чем положено, по выходным меньше). Расписание по 3ке только последний рейс от Ашана в 21:05  как он работает и по какому графику в течении дня вообще никто из пассажиров не знает. У нас из Шуи или из Тейково до Ивановского автовокзала можно добраться чаще и по расписанию, нежели из самого Иваново.   С уважением: Батурин Владимир  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Rotkert								
							
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  • 30 минут назад
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							"Президент России Владимир Путин предложил разработать программу возрождения Сирии, передает РИА «Новости»."
    

    
А программу возрождения города Иваново разработать не предложил.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 16:56

				

				В 6 районах Ивановской области сильный снегопад оборвал провода и повалил деревья на опоры ЛЭП 
								

					
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				В центре Родников на глазах у прохожих жестоко убили собаку в ошейнике 
								

					
	 Засунули ее в пластиковый мешок и бросили в мусорный контейнер – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 10:46

				

				Оставшаяся на улице после пожара ивановская семья просит помощи 
									
								

					
	 Помочь можно не только финансово, но также стройматериалами и рабочими руками - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 08:57

				

				В Ивановской области автомобиль переехал лежащую на дороге женщину 
									
								

					
	 От полученных травм она скончалась на месте ДТП - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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