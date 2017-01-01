Общественный транспорт Иванова стал работать хуже

Результаты рейтинга городов России





Иваново оказалось в середине рейтинга городов России по качеству работы общественного транспорта. Опрос проводил интернет-ресурс «Домофонд». В нем приняли участие более 250 тысяч респондентов. Пользователям предложили оценить по 10-балльной шкале работу транспорта в своём собственном городе. И вот что из этого получилось.

В лидерах рейтинга оказалась Тюмень. Местные жители оценили работу общественного транспорта на твёрдую 7. Люди отметили, что он ходит довольно часто и на нём можно легко уехать из одного района в другой. На втором месте расположился город Грозный. На третьем - Ангарск.

А вот Иваново оказалось на 38-й строчке. В голосовании приняли участие почти полторы тысячи жителей областного центра. Средний балл можно оценить как 6 с минусом. При этом по сравнению с прошлогодним рейтингом Иваново опустилось на 15 позиций. Это значит, что в 2017-м общественный транспорт, по оценкам ивановцев, стал работать хуже.

Замыкает рейтинг подмосковная Балашиха. Там, по мнению опрошенных, общественный транспорт работает хуже всех.

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