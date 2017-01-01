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Общественный транспорт Иванова стал работать хуже
Результаты рейтинга городов России
Иваново оказалось в середине рейтинга городов России по качеству работы общественного транспорта. Опрос проводил интернет-ресурс «Домофонд». В нем приняли участие более 250 тысяч респондентов. Пользователям предложили оценить по 10-балльной шкале работу транспорта в своём собственном городе. И вот что из этого получилось.
В лидерах рейтинга оказалась Тюмень. Местные жители оценили работу общественного транспорта на твёрдую 7. Люди отметили, что он ходит довольно часто и на нём можно легко уехать из одного района в другой. На втором месте расположился город Грозный. На третьем - Ангарск.
А вот Иваново оказалось на 38-й строчке. В голосовании приняли участие почти полторы тысячи жителей областного центра. Средний балл можно оценить как 6 с минусом. При этом по сравнению с прошлогодним рейтингом Иваново опустилось на 15 позиций. Это значит, что в 2017-м общественный транспорт, по оценкам ивановцев, стал работать хуже.
Замыкает рейтинг подмосковная Балашиха. Там, по мнению опрошенных, общественный транспорт работает хуже всех.
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Вспомнил, - главное не снижать планки.
А кроме транспорта в городе есть ещё жилой фонд, который надо отапливать. Зима ещё не началась а в Суховке дома уже 3 раза отключали от отопления из-за аварий.
А что же будет в морозы? Даже подумать страшно.
Менять надо всех перевозчиков! Обнаглели в край! Строят себе особняки , машины за 3 лямка! Это как ?! За нашу проездную плату?
А программу возрождения города Иваново разработать не предложил.