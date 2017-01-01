В 6 районах Ивановской области сильный снегопад оборвал провода и повалил деревья на опоры ЛЭП

В сельских населенных пунктах нарушено электроснабжение, без света остались более 3000 человек





Атмосферный фронт с обильным снегопадом, накрывший сегодня Ивановскую область, вызвал ряд технологических нарушений электроснабжения в отдельных районах Ивановской области.

В результате налипания мокрого снега и падения деревьев произошли обрывы проводов, повреждения опор и изоляторов, что вызвало нарушение электроснабжения в сельских населенных пунктах. Основной удар стихии приняли на себя электросети филиала «Ивэнерго» в Лежневском, Шуйском, Савинском, Ивановском, Заволжском, Родниковском районах, сообщает пресс-служба филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго». По данным регионального ГУ МЧС, в зону отключения попало 58 населенных пунктов (более 3000 человек).



В устранении последствий снежного циклона задействованы 36 бригад в составе 108 человек и 39 единиц техники Ивэнерго. В целях организации ремонтно-восстановительных работ и координации деятельности бригад собран Штаб филиала, решением которого электросетевой комплекс переведен в особый режим работы.

Все поступающие заявки от потребителей о нарушении электроснабжения отрабатываются в оперативном режиме. Энергетики находятся на постоянной связи с органами власти, подразделениями МЧС, коммунальными службами. В случае необходимости к восстановительным работам будут привлечены ремонтные бригады из других филиалов МРСК. Также в распоряжении филиала «Ивэнерго» находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для запитывания социально-значимых объектов. Работы на всех участках поврежденных линий электропередачи будут вестись до полного восстановления энергоснабжения потребителей.

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