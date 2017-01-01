Ивановские школьники стали участниками всероссийского кинофестиваля

Совместно с крымчанами они сняли фильм, попавший в пятерку лучших - ВИДЕО





Не так давно в Калининградской области завершился всероссийский детский кинофестиваль «Янтарный муравей», организованный Российским движением школьников. Фестиваль собрал более 200 ребят из 17 регионов России.

Участники фестиваля разбились на 12 съёмочных групп, каждая из которых за несколько дней должна была снять полноценный короткометражный фильм на тему «Космос».

Наш регион на фестивале представляли учащиеся 32-й ивановской школы Егор Шувалов, Саша Кузнецов и Дима Королев. Они попали в одну группу с крымчанами - «Крыманово продакшн» и сняли короткометражный фильм «Лучшая из планет». Это фильм-предостережение - о том, что может случиться с нашей планетой в будущем. Своей работой ребята призывают заботиться об экологии и бесценных ресурсах Земли.

Сейчас в группе Российского движения школьников в ВКонтакте идет народное голосование за 5 лучших (по лайкам пользователей) фильмов, среди которых и крымско-ивановская короткометражка. Голосование продлится до пятницы. Поддержать юных ивановских кинематографистов можно здесь.

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