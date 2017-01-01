Ивановские коммунальные службы переведены на усиленный режим работы

Мэрия просит автовладельцев временно пересесть на общественный транспорт





В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на ближайшие сутки и обильным выпадением осадков коммунальные службы областного центра переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает ивановская мэрия.

В настоящее время 20 комбинированных дорожных машин направлены на дополнительную просыпку песко-гравийным материалом проезжей части. Усиленные меры по уборке от снега дворовых территорий и крыш рекомендовано предпринять управляющим компаниям и собственникам зданий.

Основные работы по сгребанию снега запланированы на ночное время суток, как и продолжение работ по посыпке песко-соляной смесью улиц и магистралей областного центра, а также по прометанию проезжей части городских дорог.

Администрация города убедительно просит автовладельцев по возможности пользоваться городским общественным транспортом, не оставлять личные транспортные средства у обочин улиц, дорог, освободить городские магистрали, чтобы не создавать препятствий для работы уборочных машин и специализированной уборочной техники.

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