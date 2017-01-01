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Новости

46 минут назад

Ивановские коммунальные службы переведены на усиленный режим работы

Мэрия просит автовладельцев временно пересесть на общественный транспорт


В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на ближайшие сутки и обильным выпадением осадков коммунальные службы областного центра переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает ивановская мэрия.

В настоящее время 20 комбинированных дорожных машин направлены на дополнительную просыпку песко-гравийным материалом проезжей части. Усиленные меры по уборке от снега дворовых территорий и крыш рекомендовано предпринять управляющим компаниям и собственникам зданий.

Основные работы по сгребанию снега запланированы на ночное время суток, как и продолжение работ по посыпке песко-соляной смесью улиц и магистралей областного центра, а также по прометанию проезжей части городских дорог.

Администрация города убедительно просит автовладельцев по возможности пользоваться городским общественным транспортом, не оставлять личные транспортные средства у обочин улиц, дорог, освободить городские магистрали, чтобы не создавать препятствий для работы уборочных машин и специализированной уборочной техники.



ключевые слова: коммунальные службы снегопад дороги уборка
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • 38 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Город встал. Проще пешком дойти.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									_123123_								
							
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  • 26 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Ну так максимум того, что может шарыповско-шариковская администрация, это "убедительно просить и рекомендовать"! Как говорил недавно упивающийся собой младомэр - главное не снижать планки))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Витек37								
							
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  • 27 минут назад
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										+1
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							Яндекс навигатор выдает по всему городу сплошные пробки,просто все темно бардового цвета горит								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									_123123_								
							
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  • 10 минут назад
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										+1
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							И посмотрите для сравнения пробки во Владимире (жаль, сюда картинки не вставляются). Там тоже валит снег, но есть работающая администрация и общественный транспорт!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ART								
							
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  • 11 минут назад
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										+1
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							Интересно посмотреть как они песко-ГРАВИЙНЫМ материалом обрабатывают. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexandr								
							
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  • 8 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							А как Сахаров - директор МУПа "САЖХ" вчера в актуально хлестался про уборку города.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexandr								
							
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  • 1 минуту назад
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										0
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							"Администрация города убедительно просит автовладельцев по возможности пользоваться городским общественным транспортом".
    
Интересно, а сама администрация и в том числе Шарыпов на общественном транспорте ездят или на служебном? Если на служебном, то предлагаю сегодня, да и не только сегодня "пользоваться городским общественным транспортом". И пробок будет меньше, и денежки для города съэкономим, и работу общественного транспорта подтянем.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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				В центре Родников на глазах у прохожих жестоко убили собаку в ошейнике 
								

					
	 Засунули ее в пластиковый мешок и бросили в мусорный контейнер – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Оставшаяся на улице после пожара ивановская семья просит помощи
				
сегодня, 10:46

				

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	 Помочь можно не только финансово, но также стройматериалами и рабочими руками - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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				В Ивановской области автомобиль переехал лежащую на дороге женщину 
									
								

					
	 От полученных травм она скончалась на месте ДТП - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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