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Ивановские коммунальные службы переведены на усиленный режим работы
Мэрия просит автовладельцев временно пересесть на общественный транспорт
В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на ближайшие сутки и обильным выпадением осадков коммунальные службы областного центра переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает ивановская мэрия.
В настоящее время 20 комбинированных дорожных машин направлены на дополнительную просыпку песко-гравийным материалом проезжей части. Усиленные меры по уборке от снега дворовых территорий и крыш рекомендовано предпринять управляющим компаниям и собственникам зданий.
Основные работы по сгребанию снега запланированы на ночное время суток, как и продолжение работ по посыпке песко-соляной смесью улиц и магистралей областного центра, а также по прометанию проезжей части городских дорог.
Администрация города убедительно просит автовладельцев по возможности пользоваться городским общественным транспортом, не оставлять личные транспортные средства у обочин улиц, дорог, освободить городские магистрали, чтобы не создавать препятствий для работы уборочных машин и специализированной уборочной техники.
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Интересно, а сама администрация и в том числе Шарыпов на общественном транспорте ездят или на служебном? Если на служебном, то предлагаю сегодня, да и не только сегодня "пользоваться городским общественным транспортом". И пробок будет меньше, и денежки для города съэкономим, и работу общественного транспорта подтянем.