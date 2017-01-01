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Новости

сегодня, 15:30

ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: что глава региона пообещал дольщикам, кровавый налет на коровник и Юди-шоу в Иванове

ВИДЕОанонс


СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Рога и копыта по-пучежски. Кровавый налет на коровник.

- Что обещал глава региона обманутым дольщикам месяц назад? И есть ли подвижки сегодня?

- Чуткий и рассудительный, мудрый и простой в общении. Каким нам запомнился владыка Амвросий?

- Юди-шоу света и тьмы. Кто пойдет на концерт финалистов «Минуты славы»?


Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.



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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В центре Родников на глазах у прохожих жестоко убили собаку в ошейнике
				
сегодня, 11:43

				

				В центре Родников на глазах у прохожих жестоко убили собаку в ошейнике 
								

					
	 Засунули ее в пластиковый мешок и бросили в мусорный контейнер – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Оставшаяся на улице после пожара ивановская семья просит помощи
				
сегодня, 10:46

				

				Оставшаяся на улице после пожара ивановская семья просит помощи 
									
								

					
	 Помочь можно не только финансово, но также стройматериалами и рабочими руками - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области автомобиль переехал лежащую на дороге женщину
				
сегодня, 08:57

				

				В Ивановской области автомобиль переехал лежащую на дороге женщину 
									
								

					
	 От полученных травм она скончалась на месте ДТП - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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