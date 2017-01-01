ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: что глава региона пообещал дольщикам, кровавый налет на коровник и Юди-шоу в Иванове

ВИДЕОанонс





СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Рога и копыта по-пучежски. Кровавый налет на коровник.

- Что обещал глава региона обманутым дольщикам месяц назад? И есть ли подвижки сегодня?

- Чуткий и рассудительный, мудрый и простой в общении. Каким нам запомнился владыка Амвросий?

- Юди-шоу света и тьмы. Кто пойдет на концерт финалистов «Минуты славы»?





Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

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