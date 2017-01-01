В Ивановской области капитально отремонтируют 90-летний Дом культуры

Привести учреждение в полный порядок планируется в течение нескольких лет





Новописцовский Дом культуры, которому вот-вот исполнится 90 лет, давно требует капитального ремонта. В настоящее время из-за обветшания через парадный вход в Дом культуры люди уже не ходят, пользуются запасным выходом. Стены в некоторых местах по причине протечки крыши покрыты плесенью, с потолка в ряде помещений осыпается штукатурка, отопление не обеспечивает достаточную температуру внутри здания. Требуются полная замена электропроводки, ремонт системы вентиляции. Зрительный зал на 300 мест частично обрушился, вместо киноэкрана зияет «окно» на улицу.

Работники учреждения культуры своими силами по мере возможности поддерживают некоторые помещения, красят и белят стены, окна, перила лестничных маршей. Совместно с активистами поселения здесь приспособили фойе и другие площади для проведения дискотек, в том числе и детских. Хор и работники библиотеки по праздникам проводят мероприятия, устраивают встречи с ветеранами, интересными людьми, работает тренажерный зал.

На днях заместитель председателя Ивановской областной думы Анатолий Буров посетил с рабочим визитом поселок Новописцово Вичугского района и оценил состояние Дома культуры. После чего обозначил задачу главе местной администрации и директору Дома культуры составить смету на проведение ремонтных работ. Депутат напомнил, что в перечне в обязательном порядке должны присутствовать современный остекленный парадный вход, установка дополнительных насосов для системы отопления и ремонт зрительного зала. Предполагаемый объем работ потребует серьезных материальных затрат. Местному бюджету они не под силу, поэтому будут привлекаться и другие источники.

«В настоящее время действует федеральная программа «Местный Дом культуры», – пояснил Анатолий Буров. – Кроме того, мы заложили в бюджет на 2018 год сорок два миллиона рублей на ремонты местных очагов культуры и еще 12 миллионов ждем из федерального бюджета». По его словам, Дом культуры – центр всей социальной жизни на селе, поэтому такое внимание органов власти оправдано.

Новописцовский Дом культуры привести в полный порядок планируется за несколько лет. «Объем работ огромен, но мы договорились о том, чтобы в срочном порядке была подготовлена вся необходимая документация по капитальному и текущему ремонтам здания и всех систем», – добавил парламентарий.

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