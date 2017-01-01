Ивановка попалась на продаже паленой водки под маркой «Finskaya Silver»

Опасный для жизни и здоровья алкоголь реализовывался через кафе





Жительница областного центра приобрела алкогольную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, под видом водки марки «Finskaya Silver». Никаких документов, подтверждающих качество и безопасность данного алкоголя, не было. Спиртное хранилось в ее кафе.

Женщина дала указание продавцу реализовать «левый» товар, и через некоторое время одна бутылка была продана. После этого в кафе нагрянула полиция и обнаружила там еще 13 бутылок такого же контрафакта.

На днях состоялся суд, который признал женщину виновной в хранении и сбыте опасной алкогольной продукции и приговорил ее к штрафу в размере 80 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

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