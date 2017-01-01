На пожарище в Ивановской области обнаружили части человеческого скелета

Останки направлены на экспертизу







18 ноября в деревне Выползово Ильинского района загорелся дом. На место пожара сразу выехал дежурный караул пожарной части. Однако отсутствие подъездной дороги к деревне затруднило проезд даже полноприводного «Урала». А это привело к упущению времени и дало возможность распространиться пламени соседние дома.

В итоге, несмотря на все трудности проезда и отсутствие водоисточника (даже элементарного пруда в деревне не было), удалось спасти два дома из трех.

Уже позже выяснилось, что в сгоревшем доме могла находиться женщина. Во время тушения пожара об этом никто не сообщил. Пожарным пришлось еще два дня выезжать к сгоревшему жилищу и метр за метром разбирать место пожара, ища возможные останки погибшей. И только к вечеру 20 ноября огнеборцам удалось обнаружить части скелета, которые были переданы на экспертизу для установления их происхождения.

Источник: spas37.ru

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