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Новости

26 минут назад

Станислав Воскресенский встретился с руководителями фракций Ивоблдумы

Обсуждались основные параметры бюджета региона на три предстоящих года


Сегодня, 22 ноября, временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский провел серию встреч с руководителями и представителями депутатских фракций областного парламента. Встречи с депутатским корпусом проходят в преддверии рассмотрения во втором чтении в областном парламенте закона об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Станислав Воскресенский обсудил с представителями фракций «Единой России», КПРФ и ЛДПР основные параметры бюджета, а также предложения политических партий в проект закона.

Так, фракция КПРФ в Ивановской областной думе в качестве приоритетных направлений обозначает состояние сельских дорог, развитие лесного хозяйства и газификацию. Руководитель фракции ЛДПР в областном парламенте Дмитрий Шелякин акцентировал внимание на вопросах развития малого бизнеса, поддержки спорта, в том числе детского спорта, а также на программах поддержки молодых семей и стимулирования рождаемости. Первый заместитель председателя Ивановской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Анатолий Буров затронул вопросы обновления материально-технической базы медицинских учреждений в муниципалитетах, а также закупки нового технологического оборудования для областных клиник. Кроме того, фракция «Единой России» обозначает в качестве актуальных вопросы развития газификации, лекарственного обеспечения граждан, развития материальной базы муниципальных домов культуры.

«Накануне принятия областного бюджета важно убедиться, что все предложения и инициативы учтены. Отмечу, что все поднятые в рамках прошедших встреч вопросы носят конструктивный характер и направлены, прежде всего, на решение проблем жителей региона», - сказал Станислав Воскресенский.

Напомним, ранее депутаты Ивановской областной Думы в первом чтении рассмотрели проект областного бюджета и утвердили основные характеристики главного финансового документа региона на три предстоящих года.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области



ключевые слова: Станислав Воскресенский Ивоблдума фракции бюджет
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