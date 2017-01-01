Новости
39 минут назад
Ивановец избил и ограбил женщину на мосту над перроном ж/д вокзала
Полиция задержала злоумышленника
Поздним вечером сотрудники транспортной полиции, патрулировавшие перрон ивановского железнодорожного вокзала, услышали женские крики о помощи. Увидев, что на перекидном пешеходном мосту, расположенном над перроном, мужчина избивает женщину, полицейские бросились к месту происшествия.
Между тем злоумышленник успел отобрать дамскую сумку с личными вещами и попытался скрыться с места преступления. Однако был задержан вовремя подоспевшими стражами порядка. Как сообщает пресс-служба Ивановского ЛО МВД России на транспорте, подозреваемым в грабеже оказался 31-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело.
ключевые слова: грабеж транспортная полиция
- оцените новость:
-
(0)
- 539
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Goodwin31 минуту назадДак убил или избил все-таки?
Новость дня
сегодня, 11:43В центре Родников на глазах у прохожих жестоко убили собаку в ошейнике
Засунули ее в пластиковый мешок и бросили в мусорный контейнер – ФОТО
-
(4)
- 1954
сегодня, 08:57В Ивановской области автомобиль переехал лежащую на дороге женщину
От полученных травм она скончалась на месте ДТП - ФОТО
-
(0)
- 4280