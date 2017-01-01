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Новости

39 минут назад

Ивановец избил и ограбил женщину на мосту над перроном ж/д вокзала

Полиция задержала злоумышленника


Поздним вечером сотрудники транспортной полиции, патрулировавшие перрон ивановского железнодорожного вокзала, услышали женские крики о помощи. Увидев, что на перекидном пешеходном мосту, расположенном над перроном, мужчина избивает женщину, полицейские бросились к месту происшествия.

Между тем злоумышленник успел отобрать дамскую сумку с личными вещами и попытался скрыться с места преступления. Однако был задержан вовремя подоспевшими стражами порядка. Как сообщает пресс-служба Ивановского ЛО МВД России на транспорте, подозреваемым в грабеже оказался 31-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело.



ключевые слова: грабеж транспортная полиция
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									Goodwin								
							
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  • 31 минуту назад
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										+1
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							Дак убил или избил все-таки?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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