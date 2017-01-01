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Судимый за убийство житель Ивановской области вновь лишил жизни человека
На этот раз – из-за кроссовок
Преступление было совершено 17 ноября 2017 года в Заволжске. Во время распития спиртных напитков между сожителями произошла ссора, после которой женщина попросила знакомого выставить из своей квартиры гражданского супруга. Пришедший на помощь 35-летний мужчина сделал не только то, о чем его просили, но и избил 38-летнего потерпевшего так, что от полученных травм тот скончался. А причиной столь агрессивного поведения гостя стало то, что нетрезвый потерпевший, уходя, случайно надел его кроссовки.
В настоящее время подозреваемый задержан. Выяснилось, что ранее он был судим за убийство. Расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.
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Комментарии (1)
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- анаттолий19 минут назадконечно по неосторожности! в следующий раз уж будет знать, что если человека по голове бить, то он может умереть, а так - надо простить, однозначно!
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