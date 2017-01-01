Судимый за убийство житель Ивановской области вновь лишил жизни человека

На этот раз – из-за кроссовок





Преступление было совершено 17 ноября 2017 года в Заволжске. Во время распития спиртных напитков между сожителями произошла ссора, после которой женщина попросила знакомого выставить из своей квартиры гражданского супруга. Пришедший на помощь 35-летний мужчина сделал не только то, о чем его просили, но и избил 38-летнего потерпевшего так, что от полученных травм тот скончался. А причиной столь агрессивного поведения гостя стало то, что нетрезвый потерпевший, уходя, случайно надел его кроссовки.

В настоящее время подозреваемый задержан. Выяснилось, что ранее он был судим за убийство. Расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

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