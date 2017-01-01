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Новости

51 минуту назад

Судимый за убийство житель Ивановской области вновь лишил жизни человека

На этот раз – из-за кроссовок


Преступление было совершено 17 ноября 2017 года в Заволжске. Во время распития спиртных напитков между сожителями произошла ссора, после которой женщина попросила знакомого выставить из своей квартиры гражданского супруга. Пришедший на помощь 35-летний мужчина сделал не только то, о чем его просили, но и избил 38-летнего потерпевшего так, что от полученных травм тот скончался. А причиной столь агрессивного поведения гостя стало то, что нетрезвый потерпевший, уходя, случайно надел его кроссовки.

В настоящее время подозреваемый задержан. Выяснилось, что ранее он был судим за убийство. Расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.



ключевые слова: убийство уголовное дело
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									анаттолий								
							
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  • 19 минут назад
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										0
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							конечно по неосторожности! в следующий раз уж будет знать, что если человека по голове бить, то он может умереть, а так - надо простить, однозначно!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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