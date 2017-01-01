В Приволжске пройдут мероприятия, посвященные памяти народного артиста СССР Олега Борисова





24 ноября в 15.00 в общественном историко-краеведческом музее Приволжска, в мемориальном зале Олега Борисова пройдёт литературно-музыкальная гостиная «Милый сердцу уголок». В рамках мероприятия состоится творческая встреча Аллы Борисовой - вдовы актёра - с членами литературного объединения «Родник».

25 ноября в 10.00 в городском доме культуры торжественно откроется фестиваль-конкурс, посвящённый памяти народного артиста СССР Олега Борисова «Запомните меня таким».

В этом году в фестивале примут участие конкурсанты из Лежневского, Приволжского, Тейковского, Южского районов, а также из Костромской области. Они выступят в 3 номинациях - театральная миниатюра, художественное чтение и литературно-музыкальная композиция.

На 1 этаже городского дома культуры в общественном историко-краеведческом музее будут представлены работы участников фестиваля-конкурса в номинации «Художественное творчество».

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