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В Приволжске пройдут мероприятия, посвященные памяти народного артиста СССР Олега Борисова
24 ноября в 15.00 в общественном историко-краеведческом музее Приволжска, в мемориальном зале Олега Борисова пройдёт литературно-музыкальная гостиная «Милый сердцу уголок». В рамках мероприятия состоится творческая встреча Аллы Борисовой - вдовы актёра - с членами литературного объединения «Родник».
25 ноября в 10.00 в городском доме культуры торжественно откроется фестиваль-конкурс, посвящённый памяти народного артиста СССР Олега Борисова «Запомните меня таким».
В этом году в фестивале примут участие конкурсанты из Лежневского, Приволжского, Тейковского, Южского районов, а также из Костромской области. Они выступят в 3 номинациях - театральная миниатюра, художественное чтение и литературно-музыкальная композиция.
На 1 этаже городского дома культуры в общественном историко-краеведческом музее будут представлены работы участников фестиваля-конкурса в номинации «Художественное творчество».
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