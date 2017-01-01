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Новости

сегодня, 11:54

Житель Ивановской области совершил кражу, чтобы отремонтировать памятник на кладбище

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы


В полицию с заявлением о краже обратился 32-летний мужчина. Он сообщил, что кто-то проник в его строящийся дом в одном из сел Комсомольского района и похитил строительный материал. Наживой для преступника стали 11 мешков строительного клея, 30 метров парогидроизоляционной пленки и 5 кг гвоздей.

Прибывшие на место происшествия оперативники быстро установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался ранее судимый 32-летний местный житель. В содеянном задержанный признался и написал явку с повинной. Похищенное у него частично изъято. Полицейским мужчина заявил, что 7 мешков похищенного клея он уже использовал - для ремонта памятника на кладбище.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.



ключевые слова: кража стройматериалы памятник полиция
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							Толи дело если бы часть мильонов из бюджета бы уволок да хитрыми схемами-другая бы жизнь пошла.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Дурило								
							
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  • 49 минут назад
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							Семь мешков клея? На ремонт памятника? Мавзолей что ли ремонтировал? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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