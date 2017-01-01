Новости
Житель Ивановской области совершил кражу, чтобы отремонтировать памятник на кладбище
Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы
В полицию с заявлением о краже обратился 32-летний мужчина. Он сообщил, что кто-то проник в его строящийся дом в одном из сел Комсомольского района и похитил строительный материал. Наживой для преступника стали 11 мешков строительного клея, 30 метров парогидроизоляционной пленки и 5 кг гвоздей.
Прибывшие на место происшествия оперативники быстро установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался ранее судимый 32-летний местный житель. В содеянном задержанный признался и написал явку с повинной. Похищенное у него частично изъято. Полицейским мужчина заявил, что 7 мешков похищенного клея он уже использовал - для ремонта памятника на кладбище.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
- оцените новость:
-
(0)
- 435
- 2
Комментарии (2)
-
- fox55 минут назадТоли дело если бы часть мильонов из бюджета бы уволок да хитрыми схемами-другая бы жизнь пошла.
-
- Дурило49 минут назадСемь мешков клея? На ремонт памятника? Мавзолей что ли ремонтировал?
Новость дня
-
(4)
- 1958
-
(0)
- 4281