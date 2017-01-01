Житель Ивановской области совершил кражу, чтобы отремонтировать памятник на кладбище

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы





В полицию с заявлением о краже обратился 32-летний мужчина. Он сообщил, что кто-то проник в его строящийся дом в одном из сел Комсомольского района и похитил строительный материал. Наживой для преступника стали 11 мешков строительного клея, 30 метров парогидроизоляционной пленки и 5 кг гвоздей.

Прибывшие на место происшествия оперативники быстро установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался ранее судимый 32-летний местный житель. В содеянном задержанный признался и написал явку с повинной. Похищенное у него частично изъято. Полицейским мужчина заявил, что 7 мешков похищенного клея он уже использовал - для ремонта памятника на кладбище.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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