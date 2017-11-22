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В центре Родников на глазах у прохожих жестоко убили собаку в ошейнике
Засунули ее в пластиковый мешок и бросили в мусорный контейнер – ФОТО
Это произошло 20 ноября дворе домов №7 и №11 на улице Советской, где располагается ООО «Спецтехстрой». Было около часа дня, то есть как раз то время, когда люди возвращаются с обеденного перерыва, а дети идут из школы или в школу. Двое мужчин асоциального вида на глазах прохожих подстрелили большую рыжую собаку в ошейнике. Пес ни на кого не бросался, агрессивно себя не вел, просто проходил мимо.
«Бедное животное пробежало несколько метров, упало и стало биться в судорогах прямо посреди дороги, - рассказывает главный редактор газеты «Родниковский проспект» М.Щукина. - Когда собака чуть затихла, эти нелюди подошли, запихали еще живую собаку в черный пластиковый мешок и закинули животное в стоящие там же, во дворе многоквартирного дома, мусорные баки! Собака была еще жива и потом в мусорке шевелилась!».
Всё произошло в сотне метров от ближайшей школы и в 50-ти - от администрации и прокуратуры.
Как выяснилось, работами по отлову безнадзорных животных в Родниках должно заниматься ООО «Спецтехстрой» - та самая организация, возле которой и была убита собака. Однако получить комментарий от директора «Спецтехстроя» журналистам «Родниковского проспекта» так пока и не удалось.
Как бы там ни было, случай поражает своей жестокостью и цинизмом. Нарушен целый ряд правил, определяющих порядок отлова бродячих животных, их содержания, умерщвления и утилизации.
Фото: «Родниковский проспект»
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Комментарии (23)
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- Makar37сегодня, 11:56Это полная жесть...Пускай подключается прокуратура.
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- ღ ИРИНA ღсегодня, 12:02Странно, что не съели собачку, хоть бы мясо не пропало.
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- Светлана Светланасегодня, 12:17ИРИНА, вы не в себе что ли? Люди! Ей жалко пропавшего без пользы собачьего мяса!
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- ღ ИРИНA ღсегодня, 12:26Мяско нынче не дешевое, практичней надо быть.
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- АlexeiYuristсегодня, 12:32Согласен здесь с Ириной, могли хотя бы в детский дом отнести.
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- Натали57 минут назадДохлую (простите, невинно убиенную) собаку в детский дом? Очень "смешно". А сама Ирина останется без собачатины? Найдете дохлую собаку отправляйте Ирине, она практичный человек.
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- Марина Кутеповасегодня, 12:02Блин, собачку жалко, в её гибели виноваты, по большей части, её хозяева! Крупная собака в ошейнике не должна в одиночестве бегать по улицам, я считаю...
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- storm-83сегодня, 12:05Это могла быть случайность...
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- Светлана Светланасегодня, 12:22Случайно застрелили и агонизирующую собаку засунули в пластиковый мешок и кинули в мусорный контейнер. Во сне они это сделали, поэтому случайность и они не виноваты.
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- Светлана Светланасегодня, 12:20Марина, если собака на самовыгуле или просто убежала-ее нужно убить?
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- Марина Кутепова26 минут назадА где я написала, что её убить нужно? Я вообще-то написала, что мне собаку жалко. Она не виновата, что такие хозяева попались. А что за слово такое замечательное "самовыгул"? Это, Вы считаете, правильно, отпускать гулять КРУПНУЮ собаку одну??? Не следить за ней???
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- storm-83сегодня, 12:03То, что происходит с бездомными животными, показывает уровень города... Жестокость, цинизм и безнаказанность за все!, что происходит и с людьми и с животными
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- Светлана Светланасегодня, 12:16Подстрелили...Каким образом? Что за моральные уроды отупевшие от пьянства? В Родниках, где велика часть частного сектора собаки и кошки на самовыгуле! Это могла быть и домашняя собака! Посмотрим как расследуют? Ждем информации.
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- АlexeiYuristсегодня, 12:20Откуда у бомжар ствол? Вот в чём вопрос.
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- Makar3748 минут назадСогласен.
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- krasika78сегодня, 12:22Вот скоты! А те люди, кто все это видел-они то что сделали, чтобы остановить уродов! ?? Стоя в сторонке наблюдали и смаковали? Каких то мать земля выродков родила то! Тем более пес в ошейнике! Вот вам шарыповские указы в действии. Убивать всех, несмотря на ошейники , на поведение собаки- легче отстрелять. А те, комментаторы, которые пишут, зря мяско пропало- нарвутся на такой же цинизм и жестокость, когда никто не поможет, как и бедным собакам!
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- миру мирсегодня, 12:29да, удивляюсь бездействию "свидетелей"... давно уже заявление в УМВД и прокуратуру писать надо... я сделала запрос... кампашка по отлову в действии
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- лололошечка8 минут назадА я удивляюсь бездействию хозяев. Вы думаете домашние собаки не нападают? Еще как нападают!!! Опять же пока вас не коснулось, все "защитники животных". А когда коснется, как заговорите? Я лично люблю своих животных, и собака у меня в деревне всегда на привязи. И выгуливаю, как в городе - на поводочке. Зато все довольны и целы. Следите за своими животными!!! И не надо искать себе оправданий и давить на жалость.
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- Jery36 минут назадПри чем тут вообще, всякие Шарыповы, это сделало два каких-то полуалконавта! Больше пугает беспечность людей, которые рядом стояли, можно было подойти и сказать, делать нужно на опрежение, чем потом тупо писать в соц сетях, какие они плохие...а тут глядишь, целая жизнь была бы спасена...
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- fox58 минут назадНу что сказать, пусть готовят бабки на суд. Можно смело подавать.
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- Дурило40 минут назадПрозвучало в новостях. В думе рассматривается закон о жестоком обращении с животными, предусматривающий лишение свободы до пяти лет.
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- dimakurilov@rambler.ru34 минуты назадВидимо уже совсем все принципы потеряны.
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- Русалка15 секунд назадУ нас тоже в Иваново идет плановая "утилизация" . От самого этого слова веет уже какой-то мертвечиной. У фонтана возле стадиона "Текстильщик" белым днем всех собак без разбора перестреляли дротиками с ядом, трупы деловито сложили и бросили в машину. Половина из этих собак жила в частном доме через дорогу, хозяин адкоголик их не кормил, вот они и холили есть к рынку, и весь рынок их кормил, а другие собаки были уже стерилизованные. с клеймами, жили на конюшне в парке Всех зачистили за один день. Мне в ответ сейчас будут говорить, о том , что в городе идет компания против бродячих животных и т.д, что люди важнее собак. Но зачем сначала нужно было отлавливать собак, стерилизовать, выпускать в город,а потом их убивать. Это что новое прочтение 245 закона нашей администрацией. Или они сначала пустили все на самотек, не занимались систематическим отловом собак, а когда случилась трагическая ситуация с ребенком, кинулись всех убивать без разбору. "Уж мы их душили, душили."
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