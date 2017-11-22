В центре Родников на глазах у прохожих жестоко убили собаку в ошейнике

Засунули ее в пластиковый мешок и бросили в мусорный контейнер – ФОТО





Это произошло 20 ноября дворе домов №7 и №11 на улице Советской, где располагается ООО «Спецтехстрой». Было около часа дня, то есть как раз то время, когда люди возвращаются с обеденного перерыва, а дети идут из школы или в школу. Двое мужчин асоциального вида на глазах прохожих подстрелили большую рыжую собаку в ошейнике. Пес ни на кого не бросался, агрессивно себя не вел, просто проходил мимо.

«Бедное животное пробежало несколько метров, упало и стало биться в судорогах прямо посреди дороги, - рассказывает главный редактор газеты «Родниковский проспект» М.Щукина. - Когда собака чуть затихла, эти нелюди подошли, запихали еще живую собаку в черный пластиковый мешок и закинули животное в стоящие там же, во дворе многоквартирного дома, мусорные баки! Собака была еще жива и потом в мусорке шевелилась!».

Всё произошло в сотне метров от ближайшей школы и в 50-ти - от администрации и прокуратуры.

Как выяснилось, работами по отлову безнадзорных животных в Родниках должно заниматься ООО «Спецтехстрой» - та самая организация, возле которой и была убита собака. Однако получить комментарий от директора «Спецтехстроя» журналистам «Родниковского проспекта» так пока и не удалось.

Как бы там ни было, случай поражает своей жестокостью и цинизмом. Нарушен целый ряд правил, определяющих порядок отлова бродячих животных, их содержания, умерщвления и утилизации.

Фото: «Родниковский проспект»

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