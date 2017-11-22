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Новости

сегодня, 11:43

В центре Родников на глазах у прохожих жестоко убили собаку в ошейнике

Засунули ее в пластиковый мешок и бросили в мусорный контейнер – ФОТО


Это произошло 20 ноября дворе домов №7 и №11 на улице Советской, где располагается ООО «Спецтехстрой». Было около часа дня, то есть как раз то время, когда люди возвращаются с обеденного перерыва, а дети идут из школы или в школу. Двое мужчин асоциального вида на глазах прохожих подстрелили большую рыжую собаку в ошейнике. Пес ни на кого не бросался, агрессивно себя не вел, просто проходил мимо.

«Бедное животное пробежало несколько метров, упало и стало биться в судорогах прямо посреди дороги, - рассказывает главный редактор газеты «Родниковский проспект» М.Щукина. - Когда собака чуть затихла, эти нелюди подошли, запихали еще живую собаку в черный пластиковый мешок и закинули животное в стоящие там же, во дворе многоквартирного дома, мусорные баки! Собака была еще жива и потом в мусорке шевелилась!».

Всё произошло в сотне метров от ближайшей школы и в 50-ти - от администрации и прокуратуры.

Как выяснилось, работами по отлову безнадзорных животных в Родниках должно заниматься ООО «Спецтехстрой» - та самая организация, возле которой и была убита собака. Однако получить комментарий от директора «Спецтехстроя» журналистам «Родниковского проспекта» так пока и не удалось.

Как бы там ни было, случай поражает своей жестокостью и цинизмом. Нарушен целый ряд правил, определяющих порядок отлова бродячих животных, их содержания, умерщвления и утилизации.

Фото: «Родниковский проспект»



ключевые слова: животные собака убийство
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  • (4)
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Комментарии (23)

	


	

	

		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это полная жесть...Пускай подключается прокуратура.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ღ ИРИНA ღ								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Странно, что не съели собачку, хоть бы мясо не пропало.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Светлана Светлана								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ИРИНА, вы не в себе что ли? Люди! Ей жалко пропавшего без пользы собачьего мяса!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ღ ИРИНA ღ								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мяско нынче не дешевое, практичней надо быть.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									АlexeiYurist								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Согласен здесь с Ириной, могли хотя бы в детский дом отнести.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Натали								
							
    • 
							
  • 57 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дохлую (простите, невинно убиенную) собаку в детский дом? Очень "смешно". А сама Ирина останется без собачатины? Найдете дохлую собаку отправляйте Ирине, она практичный человек.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Марина Кутепова								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Блин, собачку жалко, в её гибели виноваты, по большей части, её хозяева! Крупная собака в ошейнике не должна в одиночестве бегать по улицам, я считаю...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									storm-83								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это могла быть случайность...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Светлана Светлана								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Случайно застрелили и агонизирующую собаку засунули в пластиковый мешок и кинули в мусорный контейнер. Во сне они это сделали, поэтому случайность и они не виноваты.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Светлана Светлана								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Марина, если собака на самовыгуле или просто убежала-ее нужно убить?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Марина Кутепова								
							
    • 
							
  • 26 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А где я написала, что её убить нужно?  Я вообще-то написала, что мне собаку жалко. Она не виновата, что такие хозяева попались. А что за слово такое замечательное "самовыгул"? Это, Вы считаете, правильно, отпускать гулять КРУПНУЮ собаку одну??? Не следить за ней??? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									storm-83								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							То, что происходит с бездомными животными, показывает уровень города... Жестокость, цинизм и безнаказанность за все!, что происходит и с людьми и с животными								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Светлана Светлана								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Подстрелили...Каким образом? Что за моральные уроды отупевшие от пьянства? В Родниках, где велика часть частного сектора собаки и кошки на самовыгуле! Это могла быть и домашняя собака! Посмотрим как расследуют? Ждем информации.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									АlexeiYurist								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Откуда у бомжар ствол? Вот в чём вопрос.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • 48 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Согласен.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									krasika78								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот скоты! А те люди, кто все это видел-они то что сделали, чтобы остановить уродов! ?? Стоя в сторонке наблюдали и смаковали? Каких то мать земля выродков родила то! Тем более пес в ошейнике! Вот вам шарыповские указы в действии. Убивать всех, несмотря на ошейники , на поведение собаки- легче отстрелять. А те, комментаторы, которые пишут, зря мяско пропало- нарвутся на такой же цинизм и жестокость, когда никто не поможет, как и бедным собакам!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									миру мир								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							да, удивляюсь бездействию "свидетелей"... давно уже заявление в УМВД и прокуратуру писать надо... я сделала запрос... кампашка по отлову в действии
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									лололошечка								
							
    • 
							
  • 8 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А я удивляюсь бездействию хозяев. Вы думаете домашние собаки не нападают? Еще как нападают!!! Опять же пока вас не коснулось, все "защитники животных". А когда коснется, как заговорите? Я лично люблю своих животных, и собака у меня в деревне всегда на привязи. И выгуливаю, как в городе - на поводочке. Зато все довольны и целы. Следите за своими животными!!! И не надо искать себе оправданий и давить на жалость.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Jery								
							
    • 
							
  • 36 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							При чем тут вообще, всякие Шарыповы, это сделало два каких-то полуалконавта! Больше пугает беспечность людей, которые рядом стояли, можно было подойти и сказать, делать нужно на опрежение, чем потом тупо писать в соц сетях, какие они плохие...а тут глядишь, целая жизнь была бы спасена...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • 58 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну что сказать, пусть готовят бабки на суд. Можно смело подавать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Дурило								
							
    • 
							
  • 40 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Прозвучало в новостях. В думе рассматривается закон о жестоком обращении с животными, предусматривающий лишение свободы до пяти лет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dimakurilov@rambler.ru								
							
    • 
							
  • 34 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Видимо уже совсем все принципы потеряны.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Русалка								
							
    • 
							
  • 15 секунд назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У нас тоже в Иваново идет плановая "утилизация" . От самого этого слова веет уже какой-то мертвечиной.  У фонтана возле стадиона "Текстильщик" белым днем всех собак без разбора перестреляли  дротиками с ядом, трупы деловито сложили и бросили в машину. Половина из этих собак жила в частном доме через дорогу, хозяин адкоголик их не кормил, вот они и холили есть к рынку, и весь рынок их кормил, а другие собаки были уже стерилизованные. с клеймами, жили на конюшне в парке Всех зачистили за один день. Мне в ответ сейчас будут говорить, о том , что в городе идет компания против бродячих животных и т.д, что люди важнее собак. Но зачем сначала нужно было отлавливать собак, стерилизовать, выпускать в город,а потом их убивать. Это что новое прочтение 245 закона нашей администрацией. Или они сначала пустили все на самотек, не занимались систематическим отловом собак, а когда случилась трагическая ситуация с ребенком, кинулись всех убивать без разбору. "Уж мы их душили, душили."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В центре Родников на глазах у прохожих жестоко убили собаку в ошейнике
				
сегодня, 11:43

				

				В центре Родников на глазах у прохожих жестоко убили собаку в ошейнике 
								

					
	 Засунули ее в пластиковый мешок и бросили в мусорный контейнер – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области автомобиль переехал лежащую на дороге женщину
				
сегодня, 08:57

				

				В Ивановской области автомобиль переехал лежащую на дороге женщину 
									
								

					
	 От полученных травм она скончалась на месте ДТП - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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