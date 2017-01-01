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сегодня, 11:15
В Иванове пройдет спортивный праздник, посвященный Дню матери
Программа
25 ноября на базе ивановского cпорткомплекса «Энергия» состоится спортивный праздник «Мы - спортивная семья!», посвященный российскому Дню матери. В соревнованиях примут участие семейные команды с детьми дошкольного возраста. Начало – в 09.00.
В юбилейный десятый раз участников соревнований ждет обширная спортивная программа:
• Парад участников
• Торжественное открытие праздника
• Самопрезентация семейных команд (спортивный девиз, слоган)
• Спортивно-музыкальная разминка
• Весёлые старты под девизом «Стартуем вместе»
• Выполнение видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
• Показательные выступления творческих коллективов города Иваново• Подведение итогов и награждение победителей и участников праздника
ключевые слова: День матери семья спорт праздник
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