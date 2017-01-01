В Иванове пройдет спортивный праздник, посвященный Дню матери

Программа





25 ноября на базе ивановского cпорткомплекса «Энергия» состоится спортивный праздник «Мы - спортивная семья!», посвященный российскому Дню матери. В соревнованиях примут участие семейные команды с детьми дошкольного возраста. Начало – в 09.00.

В юбилейный десятый раз участников соревнований ждет обширная спортивная программа:

• Парад участников

• Торжественное открытие праздника

• Самопрезентация семейных команд (спортивный девиз, слоган)

• Спортивно-музыкальная разминка

• Весёлые старты под девизом «Стартуем вместе»

• Выполнение видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

• Показательные выступления творческих коллективов города Иваново

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• Подведение итогов и награждение победителей и участников праздника