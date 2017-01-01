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Новости

сегодня, 10:57

В Кохме водитель BMW уснул за рулем и врезался в опору ЛЭП

ФОТО


ДТП случилось сегодня около 04.10 у дома №35 на улице Ивановской в Кохме. 33-летний водитель автомобиля BMW-520I врезался в опору ЛЭП - мачту электроосвещения, расположенную справа по ходу движения. Мужчина отделался ушибом бока. Сотрудникам ГИБДД он признался, что в аварию попал, потому что уснул за рулем.

В результате наезда было повреждено уличное освещение, за что водителю предстоит уплатить штраф в размере от 5000 до 10 000 рублей в порядке ст.12.33 КоАП РФ, а также иметь исковые притязания владельца линий электроосвещения для его восстановления.

Фото: ОГИБДД «Ивановский»



ключевые слова: ДТП столб
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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							В пьяном угаре заснул?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									alex_x								
							
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  • сегодня, 11:56
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	       		В центре Родников на глазах у прохожих жестоко убили собаку в ошейнике
				
сегодня, 11:43

				

				В центре Родников на глазах у прохожих жестоко убили собаку в ошейнике 
								

					
	 Засунули ее в пластиковый мешок и бросили в мусорный контейнер – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области автомобиль переехал лежащую на дороге женщину
				
сегодня, 08:57

				

				В Ивановской области автомобиль переехал лежащую на дороге женщину 
									
								

					
	 От полученных травм она скончалась на месте ДТП - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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