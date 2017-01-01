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сегодня, 10:57
В Кохме водитель BMW уснул за рулем и врезался в опору ЛЭП
ФОТО
ДТП случилось сегодня около 04.10 у дома №35 на улице Ивановской в Кохме. 33-летний водитель автомобиля BMW-520I врезался в опору ЛЭП - мачту электроосвещения, расположенную справа по ходу движения. Мужчина отделался ушибом бока. Сотрудникам ГИБДД он признался, что в аварию попал, потому что уснул за рулем.
В результате наезда было повреждено уличное освещение, за что водителю предстоит уплатить штраф в размере от 5000 до 10 000 рублей в порядке ст.12.33 КоАП РФ, а также иметь исковые притязания владельца линий электроосвещения для его восстановления.
Фото: ОГИБДД «Ивановский»
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