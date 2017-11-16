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сегодня, 10:46

Оставшаяся на улице после пожара ивановская семья просит помощи

Помочь можно не только финансово, но также стройматериалами и рабочими руками - ФОТО


Несколько дней назад мы рассказали историю семьи Веры Тихоновой. С тех пор ситуация не улучшилась, напротив - усугубилась.

Напомним, 3 ноября в частном доме произошел пожар. В одной половине дома заживо сгорела парализованная после инсульта свекровь Веры Тихоновой. Супруги и их сын-первоклассник оказались на улице. Претендовать на помощь властей они не могут, так как формально Вера является совладелицей комнаты в коммунальной квартире. Жить на 14 квадратных метрах всемером не представляется возможным, поэтому супруги скитаются по друзьям.

Просушить дом невозможно, так как после тушения пожара отключены все коммуникации. Чтобы их подключить, нужно сначала выстроить стены. В противном случае это технически невозможно. Уже после съемок выяснилось, что на грани обрушения и потолок в комнате.

Номер карты для помощи 63900217-9002734510

Номер телефона Веры Тихоновой: 89158447850



ключевые слова: погорельцы семья помощь
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							власть! вот кому помогать надо, а не сирийским детям								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Многие спрашивали про номер карты Веры Павловной : 63900217 9002734510
    
ОНА ПЕРЕДАЛА ВСЕМ ОРГОМНОЕ СПАСИБО!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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