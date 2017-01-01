По маршруту Иваново-Москва-Иваново будут курсировать дополнительные поезда





Для удобства пассажиров в период повышенного спроса на поездки в новогодние праздничные дни назначены дополнительные поезда:

- № 673 Иваново-Москва, отправлением из Иваново 28 декабря в 14.21, прибытием в Москву в те же сутки в 20.43;

- № 674 Москва-Иваново, отправлением из Москвы 29 декабря в 00.20, прибытием в Иваново в те же сутки в 06.26.

Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

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