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Новости

сегодня, 10:35

По маршруту Иваново-Москва-Иваново будут курсировать дополнительные поезда


Для удобства пассажиров в период повышенного спроса на поездки в новогодние праздничные дни назначены дополнительные поезда:

- № 673 Иваново-Москва, отправлением из Иваново 28 декабря в 14.21, прибытием в Москву в те же сутки в 20.43;

- № 674 Москва-Иваново, отправлением из Москвы 29 декабря в 00.20, прибытием в Иваново в те же сутки в 06.26.

Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги.



ключевые слова: РЖД поезд
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