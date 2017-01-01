Ивановцы примут участие в международной акции «Географический диктант»





Ивановцы присоединятся к написанию географического диктанта. Ежегодная международная образовательная акция состоится 26 ноября в 12.00 в аудитории У109 Ивановского политехнического университета по адресу: Шереметевский проспект, д. 21.

Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Текст диктанта включает в себя 30 заданий и состоит из трех частей:

• задания на знание географических понятий и терминов;

• задания на знание расположения географических объектов на карте;

• задания на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам художественных произведений.

На выполнение всех заданий отводится 45 минут. Максимальная сумма баллов за диктант – 100.

Для тех, кто не может лично присутствовать на площадке, предусматривается возможность написания диктанта в онлайн-режиме. Время проведения диктанта-онлайн с 14.00 26 ноября до 14.00 30 ноября по московскому времени.

поделиться ссылкой:

