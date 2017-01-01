В Родниках утром загорелся магазин

Площадь пожара составила 10 квадратных метров





Сообщение о возгорании в микрорайоне Южный города Родники поступило на пульт дежурного сегодня в 07.09. В результате пожара огонь повредил внутреннюю отделку и оборудование в магазине на площади 10 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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