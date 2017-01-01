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36 минут назад
В Родниках утром загорелся магазин
Площадь пожара составила 10 квадратных метров
Сообщение о возгорании в микрорайоне Южный города Родники поступило на пульт дежурного сегодня в 07.09. В результате пожара огонь повредил внутреннюю отделку и оборудование в магазине на площади 10 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
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