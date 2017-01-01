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Новости

сегодня, 08:57

В Ивановской области автомобиль переехал лежащую на дороге женщину

От полученных травм она скончалась на месте ДТП - ФОТО


Трагедия произошла 21 ноября около 8 часов вечера в деревне Панино Савинского района. 41-летний водитель на автомобиле «Рено Логан» переехал лежащую на проезжей части женщину 1965 г.р. которая от полученных травм скончалась на месте ДТП.

На водителя составлен ряд административных материалов, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП гибель
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Тутошний Я								
							
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  • сегодня, 09:02
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							Загорала,отдыхала интрига)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 50 минут назад
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							Вот надо разбираться правоохранителям чего же она вдруг лежала на дороге. Поскользнулась и стукнулась головой, сердце, была пьяная и т.д. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Натали37								
							
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  • 22 минуты назад
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							Сначала автобус мужчину переехал, теперь женщину переехали. Ужас!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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