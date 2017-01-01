Новости
сегодня, 08:57
В Ивановской области автомобиль переехал лежащую на дороге женщину
От полученных травм она скончалась на месте ДТП - ФОТО
Трагедия произошла 21 ноября около 8 часов вечера в деревне Панино Савинского района. 41-летний водитель на автомобиле «Рено Логан» переехал лежащую на проезжей части женщину 1965 г.р. которая от полученных травм скончалась на месте ДТП.
На водителя составлен ряд административных материалов, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
Фото: УГИБДД
- оцените новость:
-
(0)
- 2119
- 3
Комментарии (3)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Тутошний Ясегодня, 09:02Загорала,отдыхала интрига)
-
- AlexeiYurist50 минут назадВот надо разбираться правоохранителям чего же она вдруг лежала на дороге. Поскользнулась и стукнулась головой, сердце, была пьяная и т.д.
-
- Натали3722 минуты назадСначала автобус мужчину переехал, теперь женщину переехали. Ужас!