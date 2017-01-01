В Ивановской области автомобиль переехал лежащую на дороге женщину

От полученных травм она скончалась на месте ДТП - ФОТО







Трагедия произошла 21 ноября около 8 часов вечера в деревне Панино Савинского района. 41-летний водитель на автомобиле «Рено Логан» переехал лежащую на проезжей части женщину 1965 г.р. которая от полученных травм скончалась на месте ДТП.

На водителя составлен ряд административных материалов, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.



Фото: УГИБДД



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