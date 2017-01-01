ПОСЛУШАЙТЕ! О дольщиках, застройщиках, властях и квартирах по дешевке

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Ни дня без сюжета о дольщиках. Кажется, наши СМИ уже устали писать о проблемах в строительстве, а зрители-читатели пресытились рассказами про то, как людей надули со стройкой. Дольщики выходят с плакатами, угрожают голодовками и упрекают власти в безучастности. Говорят: покупали квадратные метры, а в итоге остались с огромными ипотечными кредитами и пустотой вместо стен. То есть - у разбитого корыта.

Послушайте, а что такое долевое строительство? Что покупает человек, вкладываясь в него? По сути, гражданин инвестирует. А зачем он это делает? Чтобы получить выгоду. То есть дешевую квартиру, которой потом он распорядится по своему усмотрению. Сам будет жить или перепродаст с наваром.

Тогда отсюда вопрос: если вы, желая сэкономить, вложились в невыгодный проект и прогорели, причем тут другие? Почему предприниматели после неудачных сделок не идут под стены правительства, не просят решить их проблемы?

Об этом – в комментарии Ксении Коптевой.

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