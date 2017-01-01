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59 минут назад

ПОСЛУШАЙТЕ! О дольщиках, застройщиках, властях и квартирах по дешевке

ВИДЕО


Ни дня без сюжета о дольщиках. Кажется, наши СМИ уже устали писать о проблемах в строительстве, а зрители-читатели пресытились рассказами про то, как людей надули со стройкой. Дольщики выходят с плакатами, угрожают голодовками и упрекают власти в безучастности. Говорят: покупали квадратные метры, а в итоге остались с огромными ипотечными кредитами и пустотой вместо стен. То есть - у разбитого корыта.

Послушайте, а что такое долевое строительство? Что покупает человек, вкладываясь в него? По сути, гражданин инвестирует. А зачем он это делает? Чтобы получить выгоду. То есть дешевую квартиру, которой потом он распорядится по своему усмотрению. Сам будет жить или перепродаст с наваром.

Тогда отсюда вопрос: если вы, желая сэкономить, вложились в невыгодный проект и прогорели, причем тут другие? Почему предприниматели после неудачных сделок не идут под стены правительства, не просят решить их проблемы?

Об этом – в комментарии Ксении Коптевой.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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Комментарии (5)

	


	

	

		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • 24 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							В долевое конечно вкладывались и те кто хочет продать с наваром, спекулянты, НО и те кому нужна в будущем хоть какая-то квартира. Те у кого ничего больше нет-стоит ли их оставить в том же положении? Власть правильно делает что занимается этим вопросом, кому нужна горючая смесь к Новому году?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Городской								
							
    • 
							
  • 21 минуту назад
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										0
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							Что за бред про дольщиков-бизнесменов? Людям негде жить, люди вложили деньги в строительство жилья и их деньги украли. Нечего тут тень на плетень наводить. В любой нормальной стране воры давно бы сидели в тюрьме. А вот у нас картинка другая. Может быть "все в доле" (это только предположение). Но неужели так трудно найти воров? А вместо этого какой-то балаган. Обманутые люди ходят по кругу и все типо делают вид, что хотят им помочь. Вообще система воровства и обмана это норма нашей жизни. Что подтверждают ваши репортажи. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Kirkland								
							
    • 
							
  • 16 минут назад
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    • 
										0
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							Был лучшего мнения о Барсе! Вас тупо проплатили ! Позорище! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 7 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							И эта точка зрения имеет право на существование. Бесспорно. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ღ ИРИНА ღ								
							
    • 
							
  • 1 секунду назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Эта женщина сначала бы прочитала закон, на основе чего началось в стране долевое строительство, а потом бы и в камеру подобный бред вещала. Если бы не долевое строительство в Иваново, половину бы людей жили бы в старых разваливающихся бараках.Дожили, воровство среди бела дня покрывать  стали. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 16:49

				

				Скандальный объект на площади Пушкина в Иванове все-таки снесут 
								

					Об этом заявил глава города Владимир Шарыпов				

				

	    			
    
	    				
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