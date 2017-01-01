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ПОСЛУШАЙТЕ! О дольщиках, застройщиках, властях и квартирах по дешевке
Ни дня без сюжета о дольщиках. Кажется, наши СМИ уже устали писать о проблемах в строительстве, а зрители-читатели пресытились рассказами про то, как людей надули со стройкой. Дольщики выходят с плакатами, угрожают голодовками и упрекают власти в безучастности. Говорят: покупали квадратные метры, а в итоге остались с огромными ипотечными кредитами и пустотой вместо стен. То есть - у разбитого корыта.
Послушайте, а что такое долевое строительство? Что покупает человек, вкладываясь в него? По сути, гражданин инвестирует. А зачем он это делает? Чтобы получить выгоду. То есть дешевую квартиру, которой потом он распорядится по своему усмотрению. Сам будет жить или перепродаст с наваром.
Тогда отсюда вопрос: если вы, желая сэкономить, вложились в невыгодный проект и прогорели, причем тут другие? Почему предприниматели после неудачных сделок не идут под стены правительства, не просят решить их проблемы?
Об этом – в комментарии Ксении Коптевой.
Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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Комментарии (5)
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- fox24 минуты назадВ долевое конечно вкладывались и те кто хочет продать с наваром, спекулянты, НО и те кому нужна в будущем хоть какая-то квартира. Те у кого ничего больше нет-стоит ли их оставить в том же положении? Власть правильно делает что занимается этим вопросом, кому нужна горючая смесь к Новому году?
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- Городской21 минуту назадЧто за бред про дольщиков-бизнесменов? Людям негде жить, люди вложили деньги в строительство жилья и их деньги украли. Нечего тут тень на плетень наводить. В любой нормальной стране воры давно бы сидели в тюрьме. А вот у нас картинка другая. Может быть "все в доле" (это только предположение). Но неужели так трудно найти воров? А вместо этого какой-то балаган. Обманутые люди ходят по кругу и все типо делают вид, что хотят им помочь. Вообще система воровства и обмана это норма нашей жизни. Что подтверждают ваши репортажи.
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- Kirkland16 минут назадБыл лучшего мнения о Барсе! Вас тупо проплатили ! Позорище!
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- AlexeiYurist7 минут назадИ эта точка зрения имеет право на существование. Бесспорно.
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- ღ ИРИНА ღ1 секунду назадЭта женщина сначала бы прочитала закон, на основе чего началось в стране долевое строительство, а потом бы и в камеру подобный бред вещала. Если бы не долевое строительство в Иваново, половину бы людей жили бы в старых разваливающихся бараках.Дожили, воровство среди бела дня покрывать стали.
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