Авария, оставившая без света более 9 тысяч ивановцев, устранена

Электроснабжение полностью восстановлено







Авария, в результате которой в Иванове более 9 тысяч человек остались без электроснабжения, устранена. По информации «Ивгорэлектросети», в 18.50 был подключен последний потребитель. Электроснабжение полностью восстановлено.



Напомним, аварийное отключение электричества произошло сегодня в 16.45 на на ул. Кудряшова, 5-я Коляновская, пр. Текстильщиков, ул. Маршала Василевского, Ломовская, Нижняя. В зону отключения попали 32 многоквартирных дома и 2 детских сада.

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