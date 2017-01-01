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сегодня, 17:01Более 9 тысяч ивановцев остались без света из-за аварии
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сегодня, 19:06
Авария, оставившая без света более 9 тысяч ивановцев, устранена
Электроснабжение полностью восстановлено
Авария, в результате которой в Иванове более 9 тысяч человек остались без электроснабжения, устранена. По информации «Ивгорэлектросети», в 18.50 был подключен последний потребитель. Электроснабжение полностью восстановлено.
Напомним, аварийное отключение электричества произошло сегодня в 16.45 на на ул. Кудряшова, 5-я Коляновская, пр. Текстильщиков, ул. Маршала Василевского, Ломовская, Нижняя. В зону отключения попали 32 многоквартирных дома и 2 детских сада.
ключевые слова: электричество авария
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