Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 19:06

Авария, оставившая без света более 9 тысяч ивановцев, устранена

Электроснабжение полностью восстановлено


Авария, в результате которой в Иванове более 9 тысяч человек остались без электроснабжения, устранена. По информации «Ивгорэлектросети», в 18.50 был подключен последний потребитель. Электроснабжение полностью восстановлено.

Напомним, аварийное отключение электричества произошло сегодня в 16.45 на на ул. Кудряшова, 5-я Коляновская, пр. Текстильщиков, ул. Маршала Василевского, Ломовская, Нижняя. В зону отключения попали 32 многоквартирных дома и 2 детских сада.



ключевые слова: электричество авария
  • оцените новость:
  • (0)
  • 855
  • 2







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ivanowec37								
							
    • 
							
  • 57 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дети, которые учились сегодня во вторую смену в 62 школе, также остались без света, об этом почему-то умолчали...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Помидорина								
							
    • 
							
  • 25 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А это так принципиально важно? Может быть, стоило назвать всех поименно? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Скандальный объект на площади Пушкина в Иванове все-таки снесут
				
сегодня, 16:49

				

				Скандальный объект на площади Пушкина в Иванове все-таки снесут 
								

					Об этом заявил глава города Владимир Шарыпов				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2992						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области откроется российско-итальянская школа дизайна
				
сегодня, 16:22

				

				В Ивановской области откроется российско-итальянская школа дизайна 
									
								

					
	 Такую идею предложил врио губернатора Станислав Воскресенский - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							815						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области девушка сорвалась с пятого этажа и разбилась насмерть
				
сегодня, 13:08

				

				В Ивановской области девушка сорвалась с пятого этажа и разбилась насмерть 
								

					
	 По официальной версии, она была сильно пьяна - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							6500						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Дела в отношении бывшей и нынешней глав Плеса дошли до суда
				
сегодня, 12:47

				

				Дела в отношении бывшей и нынешней глав Плеса дошли до суда 
								

					
	 Статья - «Нецелевое использование бюджетных средств»
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2493						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове полицейский сбил пешехода
				
сегодня, 11:29

				

				В Иванове полицейский сбил пешехода 
								

					
	 По факту ДТП с участием сотрудника правоохранительных органов назначена служебная проверка - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4960						
    •