Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 18:58

В Иванове сотрудники Росгвардии спасли тонущую в Уводи женщину

Инцидент произошел в районе ТЭЦ-2


Сегодня днем во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ивановской области получили информацию о том, что в районе ТЭЦ-2 под мостом в реке Уводь находится человек без признаков жизни. Наряд группы задержания незамедлительно прибыл на место происшествия.

О том, что было дальше, нам рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии:

«Один из сотрудников Росгвардии, не раздумывая, разделся и прыгнул в воду. Проплыв несколько метров, он понял, что из-за холодной воды добраться до утопающей не сможет. Поэтому мужчина вышел из реки и побежал к охраннику котельной ТЭЦ-2. Там ему удалось взять лодку, и уже на ней добраться до женщины и достать ее из воды. Пострадавшая получила сильнейшее переохлаждение. Она не могла самостоятельно двигаться и говорить».

На берегу сотрудники Росгвардии передали женщину бригаде скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.



ключевые слова: река спасение Росгвардия
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1378
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Скандальный объект на площади Пушкина в Иванове все-таки снесут
				
сегодня, 16:49

				

				Скандальный объект на площади Пушкина в Иванове все-таки снесут 
								

					Об этом заявил глава города Владимир Шарыпов				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2992						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области откроется российско-итальянская школа дизайна
				
сегодня, 16:22

				

				В Ивановской области откроется российско-итальянская школа дизайна 
									
								

					
	 Такую идею предложил врио губернатора Станислав Воскресенский - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							815						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области девушка сорвалась с пятого этажа и разбилась насмерть
				
сегодня, 13:08

				

				В Ивановской области девушка сорвалась с пятого этажа и разбилась насмерть 
								

					
	 По официальной версии, она была сильно пьяна - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							6501						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Дела в отношении бывшей и нынешней глав Плеса дошли до суда
				
сегодня, 12:47

				

				Дела в отношении бывшей и нынешней глав Плеса дошли до суда 
								

					
	 Статья - «Нецелевое использование бюджетных средств»
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2493						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове полицейский сбил пешехода
				
сегодня, 11:29

				

				В Иванове полицейский сбил пешехода 
								

					
	 По факту ДТП с участием сотрудника правоохранительных органов назначена служебная проверка - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4960						
    •