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В Иванове сотрудники Росгвардии спасли тонущую в Уводи женщину
Инцидент произошел в районе ТЭЦ-2
Сегодня днем во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ивановской области получили информацию о том, что в районе ТЭЦ-2 под мостом в реке Уводь находится человек без признаков жизни. Наряд группы задержания незамедлительно прибыл на место происшествия.
О том, что было дальше, нам рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии:
«Один из сотрудников Росгвардии, не раздумывая, разделся и прыгнул в воду. Проплыв несколько метров, он понял, что из-за холодной воды добраться до утопающей не сможет. Поэтому мужчина вышел из реки и побежал к охраннику котельной ТЭЦ-2. Там ему удалось взять лодку, и уже на ней добраться до женщины и достать ее из воды. Пострадавшая получила сильнейшее переохлаждение. Она не могла самостоятельно двигаться и говорить».
На берегу сотрудники Росгвардии передали женщину бригаде скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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