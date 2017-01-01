В Иванове сотрудники Росгвардии спасли тонущую в Уводи женщину

Инцидент произошел в районе ТЭЦ-2





Сегодня днем во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ивановской области получили информацию о том, что в районе ТЭЦ-2 под мостом в реке Уводь находится человек без признаков жизни. Наряд группы задержания незамедлительно прибыл на место происшествия.

О том, что было дальше, нам рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии:

«Один из сотрудников Росгвардии, не раздумывая, разделся и прыгнул в воду. Проплыв несколько метров, он понял, что из-за холодной воды добраться до утопающей не сможет. Поэтому мужчина вышел из реки и побежал к охраннику котельной ТЭЦ-2. Там ему удалось взять лодку, и уже на ней добраться до женщины и достать ее из воды. Пострадавшая получила сильнейшее переохлаждение. Она не могла самостоятельно двигаться и говорить».

На берегу сотрудники Росгвардии передали женщину бригаде скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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