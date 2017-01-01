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сегодня, 18:19
В Ивановской области пропала 16-летняя девочка
Полиция просит помощи в розыске подростка – ФОТО, ПРИМЕТЫ
20 ноября в полицию за помощью в розыске несовершеннолетней обратились родители Худяковой Елены Дмитриевны. 16-летняя девочка из дома с улицы Зайцева в Комсомольске и до сих пор не вернулась.
ПРИМЕТЫ: на вид 16 лет, рост 160 см, волосы темно-русые, глаза серые.
БЫЛА ОДЕТА: кепка черная с козырьком, розовое пальто, серые брюки, полусапоги черного цвета.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемой, сообщить по телефону: 8 (49352)-4-14-93 или «02», «112».
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