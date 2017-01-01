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сегодня, 18:07
В Лежневском районе машина вылетела в кювет и перевернулась
Есть пострадавший – ФОТО
Автоавария произошла сегодня около 11.45 у деревни Щипоусиха Лежневского района. Легковой автомобиль вылетел с дороги в кювет и перевернулся. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, в результате ДТП пострадал один человек. Информация уточняется.
Фото: ГУ МЧС
ключевые слова: ДТП пострадавший
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