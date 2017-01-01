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Новости

сегодня, 17:16

Движение на Вокзальной площади Иванова будет пущено до Нового года


В настоящее время на Вокзальной площади областного центра завершаются капитальные ремонтные работы. Уже завершены все земельные работы и укладка основных слоев асфальтобетонного покрытия. «До нового года объект планируется запустить в эксплуатацию. В этом году не будет уложен верхний слой асфальта, так как технологии не позволяю это сделать. Незначительный объем работ будет перенесен на весенне-летний период», - сообщил заместитель главы администрации Иванова Виктор Казанцев.

В ближайшие дни на Вокзальной площади будут установлены опоры, на которые смонтируют контактную сеть для троллейбусов. Будут также произведены работы по обустройству освещения. Монтаж тротуарной подрядчики продолжат при сухой погоде. «Если будут идти осадки, то работы мы приостановим. Для нас принципиально осуществить на площади установку светофорного объекта и пуск троллейбусного движения», – подчеркнул Виктор Казанцев.



ключевые слова: площадь капремонт троллейбусы движение
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Makar37								
							
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  • сегодня, 17:53
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							Какого нового года? до 1 декабря!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Grelort								
							
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  • сегодня, 20:08
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										+1
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							А когда будете сажать деревья взамен вырубленных?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Городской								
							
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  • 31 минуту назад
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							Да никогда они не будут сажать там деревья! Шарыпов вырубил все, потом посадят пару прутиков на окраине города и все. Даром что-ли по экологии мы в России на самом дне? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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				Скандальный объект на площади Пушкина в Иванове все-таки снесут 
								

					Об этом заявил глава города Владимир Шарыпов				

				

	    			
    
	    				
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