Новости
Движение на Вокзальной площади Иванова будет пущено до Нового года
В настоящее время на Вокзальной площади областного центра завершаются капитальные ремонтные работы. Уже завершены все земельные работы и укладка основных слоев асфальтобетонного покрытия. «До нового года объект планируется запустить в эксплуатацию. В этом году не будет уложен верхний слой асфальта, так как технологии не позволяю это сделать. Незначительный объем работ будет перенесен на весенне-летний период», - сообщил заместитель главы администрации Иванова Виктор Казанцев.
В ближайшие дни на Вокзальной площади будут установлены опоры, на которые смонтируют контактную сеть для троллейбусов. Будут также произведены работы по обустройству освещения. Монтаж тротуарной подрядчики продолжат при сухой погоде. «Если будут идти осадки, то работы мы приостановим. Для нас принципиально осуществить на площади установку светофорного объекта и пуск троллейбусного движения», – подчеркнул Виктор Казанцев.
- оцените новость:
-
(0)
- 548
- 3
Комментарии (3)
-
- Makar37сегодня, 17:53Какого нового года? до 1 декабря!
-
- Grelortсегодня, 20:08А когда будете сажать деревья взамен вырубленных?
-
- Городской31 минуту назадДа никогда они не будут сажать там деревья! Шарыпов вырубил все, потом посадят пару прутиков на окраине города и все. Даром что-ли по экологии мы в России на самом дне?
Новость дня
-
(4)
- 2996
-
(1)
- 816
-
(2)
- 6501
-
(0)
- 2493
-
(1)
- 4960