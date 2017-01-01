Более 9 тысяч ивановцев остались без света из-за аварии

В зону отключения попали 32 многоквартирных дома и 2 детских сада





В областном центре более 9 тысяч человек остались без электроснабжения. Как нам сообщили в «Ивгорэлектросети», аварийное отключение произошло сегодня в 16.45 по следующим адресам: на ул. Кудряшова, 5-я Коляновская, пр. Текстильщиков, ул. Маршала Василевского, Ломовская, Нижняя.

В зону отключения попали 32 многоквартирных дома и 2 детских сада.

В настоящее время ведутся ремонтные работы. Ориентировочное время их окончания - 20.00 21 ноября.



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