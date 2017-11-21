Скандальный объект на площади Пушкина в Иванове все-таки снесут

Об этом заявил глава города Владимир Шарыпов







Скандально известное здание бывшего кафе Морсен на площади Пушкина в областном центре будет снесено. Об этом в понедельник в эфире программы «Есть мнение» сказал ивановский мэр Владимир Шарыпов.

Идея строительства кафе на этом участке сразу же вызвала неприятие горожан. Еще до того, как объект проявился во всей своей красе, у забора стройплощадки активисты проводили протестные акции. Они считали, что точечной застройке не место на центральной городской площади. Инвесторы - череповецкая сеть заведений общепита - тогда удивлялись реакции ивановцев.

Кафе было открыто. Городская власть тогда его появление на площади поддерживало. Жители тут же окрестили здание «утюгом», «соплёй», архитектурным уродцем. При этом инвесторы - череповецкая сеть заведений общепита - намеревались построить в Иванове еще один «Морсен» - на территории парка Степанова. Но в этом случае власть не дала разрешения.

Кафе на площади Пушкина проработало примерно год и закрылось. Официально - по техническим причинам. На самом деле - из-за нерентабельности. Посетителей было немного. Собственники участка и здания пытались продать его. Насколько успешно - неизвестно. Ивановцы продолжали обсуждать судьбу строения и надеяться на его снос. Накануне мэр подтвердил, что такие планы есть. И есть законный механизм их реализации.

Подробнее об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

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