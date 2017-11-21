Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Похожие репортажи

Новости

сегодня, 16:49

Скандальный объект на площади Пушкина в Иванове все-таки снесут

Об этом заявил глава города Владимир Шарыпов


Скандально известное здание бывшего кафе Морсен на площади Пушкина в областном центре будет снесено. Об этом в понедельник в эфире программы «Есть мнение» сказал ивановский мэр Владимир Шарыпов.

Идея строительства кафе на этом участке сразу же вызвала неприятие горожан. Еще до того, как объект проявился во всей своей красе, у забора стройплощадки активисты проводили протестные акции. Они считали, что точечной застройке не место на центральной городской площади. Инвесторы - череповецкая сеть заведений общепита - тогда удивлялись реакции ивановцев.

Кафе было открыто. Городская власть тогда его появление на площади поддерживало. Жители тут же окрестили здание «утюгом», «соплёй», архитектурным уродцем. При этом инвесторы - череповецкая сеть заведений общепита - намеревались построить в Иванове еще один «Морсен» - на территории парка Степанова. Но в этом случае власть не дала разрешения.

Кафе на площади Пушкина проработало примерно год и закрылось. Официально - по техническим причинам. На самом деле - из-за нерентабельности. Посетителей было немного. Собственники участка и здания пытались продать его. Насколько успешно - неизвестно. Ивановцы продолжали обсуждать судьбу строения и надеяться на его снос. Накануне мэр подтвердил, что такие планы есть. И есть законный механизм их реализации.

Подробнее об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



  • оцените новость:
  • (4)
  • 2968
  • 9







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (9)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Энгельс								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Если снесут - плюсик!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Большие деньги наверно кто-то получил в свое время за это произведение художника не в настроении. Давно пора снести!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									droop								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это "массовик-затейник" над городом по глумился. Ну и хорошо, что с несут.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Jery								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Одной хорошей новостью больше, мэру плюсик в карму, наконец-то снесут)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							+								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Donald Tram Tararam								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не только снести , но и спросить бы с тех , кто дал добро на это " убожество " , начиная с мэра .Без их каракули на документах не было бы этой срамоты в центре города.Хотя , кто у нас мнения большинства горожан слушает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Фома								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							...эту пилотку за 25 мультов продавали )).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									umnikov.ru								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Всем, радующимся, а если такиая ситуация?
    
Здание купил добросоестный (а может и свой) покупатель. Документы - в порядке, нарушений - нет. Например за 1 млн. денег. Теперь администрация его сносит. Законно, выкупив. За 2 млн...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Donald Tram Tararam								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Что с того ? Завтра кто - то построит деревянную будку посередь центра , а кто - то " добропорядочный , может свой " купит , теперь и снести нельзя ?Дело не в том , кто купил - кто продал - кто построил, а то , что теперь эту " красоту писанную " снесут.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Скандальный объект на площади Пушкина в Иванове все-таки снесут
				
сегодня, 16:49

				

				Скандальный объект на площади Пушкина в Иванове все-таки снесут 
								

					Об этом заявил глава города Владимир Шарыпов				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2993						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области откроется российско-итальянская школа дизайна
				
сегодня, 16:22

				

				В Ивановской области откроется российско-итальянская школа дизайна 
									
								

					
	 Такую идею предложил врио губернатора Станислав Воскресенский - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							816						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области девушка сорвалась с пятого этажа и разбилась насмерть
				
сегодня, 13:08

				

				В Ивановской области девушка сорвалась с пятого этажа и разбилась насмерть 
								

					
	 По официальной версии, она была сильно пьяна - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							6501						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Дела в отношении бывшей и нынешней глав Плеса дошли до суда
				
сегодня, 12:47

				

				Дела в отношении бывшей и нынешней глав Плеса дошли до суда 
								

					
	 Статья - «Нецелевое использование бюджетных средств»
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2493						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове полицейский сбил пешехода
				
сегодня, 11:29

				

				В Иванове полицейский сбил пешехода 
								

					
	 По факту ДТП с участием сотрудника правоохранительных органов назначена служебная проверка - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4960						
    •