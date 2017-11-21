В Ивановской области откроется российско-итальянская школа дизайна

Такую идею предложил врио губернатора Станислав Воскресенский - ФОТО







Сегодня, 21 ноября, глава региона Станислав Воскресенский предложил создать в Ивановской области центр дизайна. Эту идею глава региона обсудил с руководителем компании Stellini Textile Group Валентино Стеллини в ходе рабочего визита на предприятие «Стеллини.ру» в Кохме.

Станислав Воскресенский ознакомился с производственным процессом, обсудил вопросы сырьевого обеспечения предприятия. «Стеллини.ру» выпускает трикотажные и жаккардовые ткани. Инвестпроект в Ивановской области реализован итальянским холдингом Stellini Textile Group. Как отметил генеральный директор предприятия Анзор Бориев, доля импортного сырья сегодня составляет 60-70 процентов, но компания работает и с российскими поставщиками. В 2016 году на предприятии произведено свыше 1,5 млн погонных метров трикотажных и жаккардовых тканей. «В этом году мы увеличили объем продаж почти на 30 процентов», - рассказал руководитель предприятия.

В дальнейших планах – расширение производства тканей, рассказал главе региона руководитель итальянского холдинга Валентино Стеллини. Цель «Стеллини.ру» - к 2020 году занять до 40% российского рынка жаккардовых тканей. В настоящее время руководство компании рассматривает индустриальные зоны Ивановской области в качестве площадки для нового этапа производства и ведет подбор земельного участка под строительство.

Станислав Воскресенский обратил внимание на то, что сегодня все дизайнерские работы для предприятия «Стеллини.ру» выполняются в Италии. Он предложил организовать центр дизайна в Ивановской области. «Действительно, в России эта часть технологического процесса пока не доработана. Но у нас есть талантливые художники и дизайнеры, надо переформатировать их работу, исходя из современных реалий и требований рынка. Мы с главой компании обсудили перспективы создания в регионе совместного российско-итальянского проекта - школы дизайна. Думаю, что это перспективное начинание, которое будет интересно и для бизнеса – с точки зрения снижения издержек, и для жителей области – так как это позволит создать новые рабочие места», - отметил Станислав Воскресенский.



Фото: пресс-служба правительства Ивановской области



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