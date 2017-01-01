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Новости

сегодня, 15:58

Суд выселил из дома жительницу Ивановской области, ее детей и мать

Без предоставления другого жилья


Завершилось судебное разбирательство по иску жителя Ивановского района. 26 января 2017 года между ним и ответчицей был заключен предварительный договор купли-продажи его дома. По условиям этого документа основной договор купли-продажи между сторонами должен был быть заключен не позднее 15 марта. Также продавец и покупательница, к слову, не являющиеся родственниками, устно договорились, что женщина вселится в указанный дом с 26 февраля.

В 20-х числах февраля истец прописал ответчицу и ее родственников в доме, и женщина вместе со своими несовершеннолетними детьми и матерью въехали в жилище.

И тут началось непонятное. Женщина стала всячески затягивать время подписания основного договора купли-продажи. Попасть в свой собственный дом мужчина не мог. Он захотел расторгнуть предварительный договор с возвратом полученного задатка, но женщина наотрез отказалась. Владельцу дома ничего не оставалось, как обратиться в суд.

В итоге Ивановский районный суд иск мужчины удовлетворил и постановил выселить женщину и членов ее семьи ее семьи из жилого дома, без предоставления другого жилого помещения.



ключевые слова: жилье суд выселение
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							опечатка "ее семьи"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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