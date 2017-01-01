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Новости

26 минут назад

В районе центрального рынка Иванова запланировали места под новый детсад и школу

В областном центре прошли очередные слушания по планировки территории города


В Иванове прошли публичные слушания по планировке территории в районе центрального рынка, ограниченной улицами Богдана Хмельницкого, 2-й Межевой, Большой Воробьевской, 1-й Межевой. В слушаниях приняли участие около 50 человек.

Как сообщила заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства - главный архитектор города Иванова Наталья Петрова, предложения жителей по теме публичных слушаний принимались до 15 ноября 2017 г. Всего, в том числе в день проведения слушаний, поступило 3 предложения, которые будут учтены при подготовке итогового протокола слушаний.

Проектом планировки территории предлагается развитие данной территории в качестве жилой зоны со строительством многоквартирных жилых домов. Общая территория проекта планировки занимает площадь 10,06 га.

Территория планировки с южной стороны выходит на магистральную улицу общегородского значения регулируемого движения - ул. Б. Хмельницкого. С севера территорию ограничивает магистральная улица районного значения регулируемого движения ул. Б. Воробьевская. Проектом планировки территории предлагается предусмотреть размещение на проектируемой территории дошкольного образовательного учреждения, а рядом с проектируемой территорией - средней школы. Новую школу предлагается разместить в районе улицы Городской.



ключевые слова: территория планировка проект публичные слушания
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