Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

38 минут назад

Задержан таксист, сбивший в Иванове пешехода и скрывшийся с места ДТП


Напомним, дорожный инцидент произошел 19 ноября в 18.30 на улице Новой областного центра. Автомобиль сбил на нерегулируемом переходе мужчину 1964 года рождения, который с травмами головы и переломом голени был госпитализирован в ОКБ. Водитель с места ДТП скрылся.

Для установления автомобиля и личности водителя инспекторы ДПС опросили возможных очевидцев данного ДТП, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в данном районе. В результате был установлен автомобиль «Нисан Альмера» белого цвета с цветографической раскраской одной из служб такси. Позже сотрудники ГИБДД установили и водителя, находившегося за рулем в тот вечер. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, им оказался 52-летний житель областного центра. Автомобиль с характерными повреждениями был обнаружен в его гараже.

Таксист признался в совершении ДТП. В отношении него были составлены административные материалы по ст. 12.27 ч. 2 КоАП РФ - за оставление места ДТП, а также по статье 12.27 ч.3 КоАП РФ - невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия (влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет).

Также мужчине придется ответить перед законом за причинение тяжких телесных повреждений пешеходу.



ключевые слова: ДТП такси ГИБДД
  • оцените новость:
  • (0)
  • 429
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области девушка сорвалась с пятого этажа и разбилась насмерть
				
сегодня, 13:08

				

				В Ивановской области девушка сорвалась с пятого этажа и разбилась насмерть 
								

					
	 По официальной версии, она была сильно пьяна - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3598						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Дела в отношении бывшей и нынешней глав Плеса дошли до суда
				
сегодня, 12:47

				

				Дела в отношении бывшей и нынешней глав Плеса дошли до суда 
								

					
	 Статья - «Нецелевое использование бюджетных средств»
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1585						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове полицейский сбил пешехода
				
сегодня, 11:29

				

				В Иванове полицейский сбил пешехода 
								

					
	 По факту ДТП с участием сотрудника правоохранительных органов назначена служебная проверка - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3278						
    •