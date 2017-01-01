Задержан таксист, сбивший в Иванове пешехода и скрывшийся с места ДТП





Напомним, дорожный инцидент произошел 19 ноября в 18.30 на улице Новой областного центра. Автомобиль сбил на нерегулируемом переходе мужчину 1964 года рождения, который с травмами головы и переломом голени был госпитализирован в ОКБ. Водитель с места ДТП скрылся.

Для установления автомобиля и личности водителя инспекторы ДПС опросили возможных очевидцев данного ДТП, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в данном районе. В результате был установлен автомобиль «Нисан Альмера» белого цвета с цветографической раскраской одной из служб такси. Позже сотрудники ГИБДД установили и водителя, находившегося за рулем в тот вечер. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, им оказался 52-летний житель областного центра. Автомобиль с характерными повреждениями был обнаружен в его гараже.

Таксист признался в совершении ДТП. В отношении него были составлены административные материалы по ст. 12.27 ч. 2 КоАП РФ - за оставление места ДТП, а также по статье 12.27 ч.3 КоАП РФ - невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия (влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет).

Также мужчине придется ответить перед законом за причинение тяжких телесных повреждений пешеходу.

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