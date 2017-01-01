В Иванове одаренная молодежь получит денежные поощрения

В областном центре стартовал конкурс «Большие надежды»





В Иванове объявлен конкурс на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи «Большие надежды». В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Как сообщили в оргкомитете, основной целью проведения конкурса является стимулирование и поощрение социальной и гражданской активности молодежи. Он проводится по 5 номинациям:

- «За успехи в творческой деятельности»;

- «За успехи в интеллектуальной и научной деятельности»;

- «За успехи в организации общественной жизни студентов высших учебных заведений (вузов) и колледжей»;

- «За успехи в трудовой деятельности»;

- «Лидер молодежного общественного объединения».

Победители конкурса в каждой номинации получат денежное поощрение в размере 18 000 рублей. Также предусмотрена специальная номинация без присуждения денежного приза – «Большой дебют».

Выдвижение кандидатов на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи осуществляют учебные заведения, учреждения культуры и искусства, трудовые коллективы, молодежные общественные организации, художественные коллективы и творческие союзы. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в комитет молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Иваново (Шереметевский проспект, д. 1, каб. 235, тел. (4932) 59-46-20.

Прием заявок начнется 23 ноября и продлится до 15 декабря 2017 года.

Ознакомиться с Положением о конкурсе можно здесь.

поделиться ссылкой:

