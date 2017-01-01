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В Иванове одаренная молодежь получит денежные поощрения
В областном центре стартовал конкурс «Большие надежды»
В Иванове объявлен конкурс на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи «Большие надежды». В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.
Как сообщили в оргкомитете, основной целью проведения конкурса является стимулирование и поощрение социальной и гражданской активности молодежи. Он проводится по 5 номинациям:
- «За успехи в творческой деятельности»;
- «За успехи в интеллектуальной и научной деятельности»;
- «За успехи в организации общественной жизни студентов высших учебных заведений (вузов) и колледжей»;
- «За успехи в трудовой деятельности»;
- «Лидер молодежного общественного объединения».
Победители конкурса в каждой номинации получат денежное поощрение в размере 18 000 рублей. Также предусмотрена специальная номинация без присуждения денежного приза – «Большой дебют».
Выдвижение кандидатов на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи осуществляют учебные заведения, учреждения культуры и искусства, трудовые коллективы, молодежные общественные организации, художественные коллективы и творческие союзы. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в комитет молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Иваново (Шереметевский проспект, д. 1, каб. 235, тел. (4932) 59-46-20.
Прием заявок начнется 23 ноября и продлится до 15 декабря 2017 года.
Ознакомиться с Положением о конкурсе можно здесь.
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