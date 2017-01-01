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В регионе прибыль крупных и средних организаций выросла почти на четверть
По данным Ивановостата, в январе-сентябре 2017 года получен положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций Ивановской области в сумме порядка 3 млрд рублей. Для сравнения: в январе-сентябре 2016 года сальдо составляло 995,9 млн рублей.
Наибольший положительный сальдированный финансовый результат получен в организациях, относящихся к следующим видам экономической деятельности: производство текстильных изделий, производство компьютеров, электронных и оптических изделий, производство пищевых продуктов, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов.
Наибольший отрицательный сальдированный финансовый результат сложился в организациях, осуществляющих свою деятельность в сфере производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, а также производства готовых металлических изделий.
С начала 2017 года число прибыльных организаций в общем количестве крупных и средних организаций увеличилось на 7,6 процентных пункта и составило 60%.
Прибыль крупных и средних организаций за три квартала текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 23% и составила 4,7 млрд рублей, при этом сумма убытков сократилась на 40% и составила 1,7 млрд рублей.
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- родофсегодня, 14:34за счет зарплат рабочих
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