Психологи в Ивановской области сегодня не востребованы

Об этом говорят результаты очередного исследования HeadHunter





Служба исследований HeadHunter выяснила, есть ли спрос на психологов в Иванове и области.

В этом году на сайте hh.ru в Ивановской области было размещено 83 предложения работы для соискателей, имеющих психологическое образование. Чаще всего такие специалисты редко трудоустраиваются на позицию «психолог», но их компетенции требуются в смежных сферах: управление персоналом (ведущий менеджер по персоналу, директор по персоналу, бизнес-тренер, младший специалист отдела персонала, HR-менеджер, менеджер по обучению), продажи (менеджер отдела продаж, торговый представитель, руководитель отдела продаж, территориальный менеджер, HR-директор) и медицина (автор курсовых работ по психологии и педагогике, психолог, медицинский психолог, косметолог-эстетист, медицинский регистратор, женский психолог, тренер женских программ, логопед-лектор дистанционных семинаров).

Работа непосредственно по специальности «Психология» предлагается всего лишь в 10% вакансий, открываемых в основном в медицинских учреждениях. Профилем клиники определяются требования к кандидатам на должность. Если не уклоняться в специфику, среднестатистический психолог должен иметь многолетний опыт консультирования, знать различные виды терапии и диагностики, уметь работать с горем, страхом, психосоматическими осложнениями, стрессовыми расстройствами, кризисными состояниями, снимать психо-эмоциональное напряжение, владеть техниками релаксации, увеличивать психологический ресурс у пациентов. Работодатели ищут профессиональных психологов, заинтересованных в развитии, что включает постоянный анализ научной литературы и современных тенденций в прикладной психологии. Ко всему прочему от психолога требуется повышенная стрессоустойчивость, заботливое отношение к клиентам, доброжелательность и вежливость.

Несмотря на необходимость этой профессии в современном мире, в ивановском регионе психологи не входят в число востребованных специалистов. Для сравнения: в целом по рынку труда в России на одну вакансию «Психолог» претендуют 25 соискателей, что считается высоким уровнем конкуренции в пользу работодателя. Конкуренция же между ивановскими психологами и вовсе составляет 38 человек на одну открытую позицию. Однако в смежных профессиях, в сфере здравоохранения, образования или в отделе по управлению персоналом на предприятиях конкуренция между региональными психологами в пределах нормы: 5 соискателей на одну вакансию. Те специалисты, кто хотел бы трудоустроиться по специальности, но не может найти работу, уходят в частную практику.

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